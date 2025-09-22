MLB

Así cierran las posiciones en la penúltima semana de ronda regular en la MLB (+comodín)

Un nuevo equipo se sumó a la lista de los clasificados a la postemporada 

Por Neyken Vegas
Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 10:34 pm
Así cierran las posiciones en la penúltima semana de ronda regular en la MLB (+comodín)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo, 21 de septiembre, culminó la penúltima semana de competición en la ronda regular de las Grandes Ligas y evidentemente, observaremos cómo quedó la tabla de posiciones de cara a los últimos siete días de torneo.

NOTAS RELACIONADAS

La novedad en esta ocasión, es que los Azulejos de Toronto obtuvieron su cupo a los playoffs, convirtiéndose en la primera franquicia clasificada de la Liga Americana.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • +Filis de Filadelfia (92-64)
  • Mets de Nueva York (80-76)
  • Marlins de Miami (76-80)
  • Bravos de Atlanta (73-83)
  • *Nacionales de Washington (64-92)

División Central

  • +Cerveceros de Milwaukee (95-61)
  • +Cachorros de Chicago (88-68)
  • Rojos de Cincinnati (80-76)
  • Cardenales de San Luis (76-80)
  • *Piratas de Pittsburgh (67-89)

División Oeste

  • +Dodgers de Los Ángeles (88-68)
  • Padres de San Diego (85-71)
  • D-Backs de Arizona (79-77)
  • Gigantes de San Francisco (77-79)
  • *Rockies de Colorado (43-113).

Comodín de la Liga Nacional:

  1. +Cachorros de Chicago (+8.0)
  2. Padres de San Diego (+5.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati -
  5. D-Backs de Arizona (1.0)
  6. Gigantes de San Francisco (3.0).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • +Azulejos de Toronto (90-66)
  • Yankees de Nueva York (88-68)
  • Medias Rojas de Boston (85-71)
  • *Rays de Tampa Bay (76-80)
  • *Orioles de Baltimore (73-83)

División Central

  • Tigres de Detroit (85-71)
  • Guardianes de Cleveland (84-72)
  • Reales de Kansas City (78-78)
  • *Mellizos de Minnesota (67-88)
  • *Medias Blancas de Chicago (58-98)

División Oeste

  • Marineros de Seattle (87-69)
  • Astros de Houston (84-72)
  • Rangers de Texas (79-77)
  • *Atléticos de Oakland (73-83)
  • *Angelinos de Los Ángeles (70-86).

Comodín de la Liga Americana:

  1. Yankees de Nueva York (+4.0)
  2. Medias Rojas de Boston (+1.0)
  3. Astros de Houston -
  4. Guardianes de Cleveland -
  5. Rangers de Texas (5.0)
  6. Reales de Kansas City (6.0).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Lionel Messi Marineros Argentina Astros Voleibol
Domingo 21 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB