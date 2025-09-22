Así cierran las posiciones en la penúltima semana de ronda regular en la MLB (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este domingo, 21 de septiembre, culminó la penúltima semana de competición en la ronda regular de las Grandes Ligas y evidentemente, observaremos cómo quedó la tabla de posiciones de cara a los últimos siete días de torneo.

La novedad en esta ocasión, es que los Azulejos de Toronto obtuvieron su cupo a los playoffs, convirtiéndose en la primera franquicia clasificada de la Liga Americana.

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (92-64)

Mets de Nueva York (80-76)

Marlins de Miami (76-80)

Bravos de Atlanta (73-83)

*Nacionales de Washington (64-92)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (95-61)

+Cachorros de Chicago (88-68)

Rojos de Cincinnati (80-76)

Cardenales de San Luis (76-80)

*Piratas de Pittsburgh (67-89)

División Oeste

+Dodgers de Los Ángeles (88-68)

Padres de San Diego (85-71)

D-Backs de Arizona (79-77)

Gigantes de San Francisco (77-79)

*Rockies de Colorado (43-113).

Comodín de la Liga Nacional:

+Cachorros de Chicago (+8.0) Padres de San Diego (+5.0) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati - D-Backs de Arizona (1.0) Gigantes de San Francisco (3.0).

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

+Azulejos de Toronto (90-66)

Yankees de Nueva York (88-68)

Medias Rojas de Boston (85-71)

*Rays de Tampa Bay (76-80)

*Orioles de Baltimore (73-83)

División Central

Tigres de Detroit (85-71)

Guardianes de Cleveland (84-72)

Reales de Kansas City (78-78)

*Mellizos de Minnesota (67-88)

*Medias Blancas de Chicago (58-98)

División Oeste

Marineros de Seattle (87-69)

Astros de Houston (84-72)

Rangers de Texas (79-77)

*Atléticos de Oakland (73-83)

*Angelinos de Los Ángeles (70-86).

Comodín de la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+4.0) Medias Rojas de Boston (+1.0) Astros de Houston - Guardianes de Cleveland - Rangers de Texas (5.0) Reales de Kansas City (6.0).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.