Así cierran las posiciones en la penúltima semana de ronda regular en la MLB (+comodín)

Durante este domingo, 21 de septiembre, culminó la penúltima semana de competición en la ronda regular de las Grandes Ligas y evidentemente, observaremos cómo quedó la tabla de posiciones de cara a los últimos siete días de torneo.
La novedad en esta ocasión, es que los Azulejos de Toronto obtuvieron su cupo a los playoffs, convirtiéndose en la primera franquicia clasificada de la Liga Americana.
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (92-64)
- Mets de Nueva York (80-76)
- Marlins de Miami (76-80)
- Bravos de Atlanta (73-83)
- *Nacionales de Washington (64-92)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (95-61)
- +Cachorros de Chicago (88-68)
- Rojos de Cincinnati (80-76)
- Cardenales de San Luis (76-80)
- *Piratas de Pittsburgh (67-89)
División Oeste
- +Dodgers de Los Ángeles (88-68)
- Padres de San Diego (85-71)
- D-Backs de Arizona (79-77)
- Gigantes de San Francisco (77-79)
- *Rockies de Colorado (43-113).
Comodín de la Liga Nacional:
- +Cachorros de Chicago (+8.0)
- Padres de San Diego (+5.0)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati -
- D-Backs de Arizona (1.0)
- Gigantes de San Francisco (3.0).
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- +Azulejos de Toronto (90-66)
- Yankees de Nueva York (88-68)
- Medias Rojas de Boston (85-71)
- *Rays de Tampa Bay (76-80)
- *Orioles de Baltimore (73-83)
División Central
- Tigres de Detroit (85-71)
- Guardianes de Cleveland (84-72)
- Reales de Kansas City (78-78)
- *Mellizos de Minnesota (67-88)
- *Medias Blancas de Chicago (58-98)
División Oeste
- Marineros de Seattle (87-69)
- Astros de Houston (84-72)
- Rangers de Texas (79-77)
- *Atléticos de Oakland (73-83)
- *Angelinos de Los Ángeles (70-86).
Comodín de la Liga Americana:
- Yankees de Nueva York (+4.0)
- Medias Rojas de Boston (+1.0)
- Astros de Houston -
- Guardianes de Cleveland -
- Rangers de Texas (5.0)
- Reales de Kansas City (6.0).
+=Equipo clasificado a playoffs
*= Equipo eliminado.