Así queda la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este sábado (+comodín)

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se llevó a cabo en este sábado, 20 de septiembre y tras finalizar cada uno de los desafíos, evidentemente hay que divisar cómo se pusieron las cosas en la tabla de posiciones de ambos circuitos.

Aunque no todo está dicho en la Liga Nacional, el joven circuito se puso mucho más parejo luego de esta fecha y apunta a un final de película en cada una de sus divisiones.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (92-63)

Mets de Nueva York (80-75)

Marlins de Miami (75-80)

Bravos de Atlanta (72-83)

*Nacionales de Washington (63-92)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (95-60)

+Cachorros de Chicago (88-67)

Rojos de Cincinnati (79-76)

Cardenales de San Luis (75-80)

*Piratas de Pittsburgh (66-89)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (88-67)

Padres de San Diego (84-71)

D-Backs de Arizona (78-77)

Gigantes de San Francisco (76-79)

*Rockies de Colorado (42-113).

Comodín de la Liga Nacional:

+Cachorros de Chicago (+8.0) Padres de San Diego (+4.0) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (1.0) D-Backs de Arizona (2.0) Gigantes de San Francisco (4.0).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (89-66)

Yankees de Nueva York (87-68)

Medias Rojas de Boston (85-70)

*Rays de Tampa Bay (75-80)

*Orioles de Baltimore (73-82)

División Central

Tigres de Detroit (85-70)

Guardianes de Cleveland (84-71)

Reales de Kansas City (78-77)

*Mellizos de Minnesota (66-88)

*Medias Blancas de Chicago (58-97)

División Oeste

Marineros de Seattle (86-69)

Astros de Houston (84-71)

Rangers de Texas (79-76)

*Atléticos de Oakland (73-82)

*Angelinos de Los Ángeles (70-85)

Comodín de la Liga Americana:

Yankees de Nueva York (+3.0) Medias Rojas de Boston (+1.0) Astros de Houston - Guardianes de Cleveland - Rangers de Texas (5.0).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.