Los Yankees y el resto de los escoltas ponen a "arder" la Liga Americana en la recta final (+detalles)

Aunque en la Liga Nacional parece que todo está definido en este final de temporada en las Grandes Ligas, al menos, en cuanto a los líderes de las distintas divisiones se refiere. El panorama en el nuevo circuito está totalmente diferente y los distintos escoltas están dando un duro golpe sobre la mesa, teniendo una gran oportunidad de cerrar el campeonato regular en la cima de su grupo.

El grupo en el que hay menos diferencia en la Nacional es en el Oeste, no obstante, son 3.5 juegos que hay entre el líder, Dodgers de Los Angeles y los Padres de San Diego. Por otra parte, en ningún grupo de la Americana la ventaja del equipo que está en primer lugar supera los dos desafíos.

Los Yankees quieren la cima del Este:

Después de pasar casi toda la segunda mitad en el primer puesto, a falta de siete encuentros, para culminar la campaña regular, los Azulejos de Toronto solamente están dos duelos por encima de los Yankees de Nueva York, quienes suman siete victorias en sus 10 encuentros recientes, mientras que los de Canadá acumulan cuatro reveses consecutivos.

Lo que hace soñar a los "Mulos" con ser líderes, es que de sus siete choques restantes cuatro son ante Orioles y tres contra los Medias Blancas, par de novenas que están en el sótano.

Por otro lado, Toronto debe medirse mañana nuevamente ante Kansas City, novena que los está barriendo. Para luego enfrenatrse a los Medias Rojas de Boston en tres ocasiones, otra organización que también está luchando por un cupo a los playoffs, posteriormente cerrarán la zafra con una serie en contra de los Rays de Tampa Bay.

Guardianes está a un juego de Detroit:

La división Central contó con un conjunto que se apoderó de la cima durante todo el torneo y todo parecía indicar que avanzarían sin problemas, llegando a estar hasta más de 10 de juegos de diferencia de su más cercano perseguidor, se trata de los Tigres de Detroit.

Sin embargo, los Guardianes de Cleveland se inspiraron y en un abrir y cerrar de ojos se pusieron tan solo un duelo por detrás de los felinos, gracias a sus 10 victorias de forma consecutiva. A estas dos franquicias igualmente le restan siete compromisos esta ronda regular.

Marineros ya cambió el rumbo:

En lo que respecta al Oeste, los Marineros de Seattle ya dieron el primer paso que fue arrebatarle la cima a los Astros de Houston con registro de 9-1 en los últimos 10 juegos.

La diferencia la están marcando con los dos choques que les ganaron ayer y hoy. Por ende, mañana saldrán a tratar de pasar la escoba en Houston, para tener casi asegurada la primera plaza de este grupo, tras vivir un campeonato regular de altos y bajos, pero con un cierre inmejorable.

Sin importar cómo queden las cosas al final de la ronda regular, es evidente que el cierre será de fotografía y el joven circuito lució mucho más parejo que el viejo, con una lucha que desde hace varias zafras no se veía.