Mira cómo se pone la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este viernes (+comodín)

Una nueva jornada de las Grandes Ligas se efectuó en este viernes, 19 de septiembre y luego de los recientes resultados, hay que observar la nueva actualización de la tabla de posiciones, debido al momento crucial en el que está la zafra.

En esta oportunidad, se confirmó que los Rays de Tampa Bay y los Mellizos de Minnesota también quedaron oficialmente eliminados. Mientras que los Marineros de Seattle quedaron nuevamente en la cima de su división en solitario, tras derrotar en el primero de una serie decisiva ante los Astros de Houston.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (92-62)

Mets de Nueva York (80-74)

Marlins de Miami (74-80)

Bravos de Atlanta (71-83)

*Nacionales de Washington (62-92)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (94-60)

+Cachorros de Chicago (86-66)

Rojos de Cincinnati (78-76)

Cardenales de San Luis (75-79)

*Piratas de Pittsburgh (65-89)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (87-67)

Padres de San Diego (83-71)

D-Backs de Arizona (77-77)

Gigantes de San Francisco (76-78)

*Rockies de Colorado (42-112).

Comodín

+Cachorros de Chicago (+8.0) Padres de San Diego (+3.0) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati (2.0) D-Backs de Arizona (3.0) Gigantes de San Francisco (4.0).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (89-65)

Yankees de Nueva York (86-68)

Medias Rojas de Boston (84-70)

*Rays de Tampa Bay (75-79)

*Orioles de Baltimore (73-81)

División Central

Tigres de Detroit (85-69)

Guardianes de Cleveland (82-71)

Reales de Kansas City (77-77)

*Mellizos de Minnesota (66-87)

*Medias Blancas de Chicago (58-96)

División Oeste

Marineros de Seattle (85-69)

Astros de Houston (84-70)

Rangers de Texas (79-75)

*Atléticos de Oakland (73-81)

*Angelinos de Los Ángeles (69-85)

Comodín

Yankees de Nueva York (+2.0) Astros de Houston - Medias Rojas de Boston - Guardianes de Cleveland (1.5). Rangers de Texas (5.0).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.