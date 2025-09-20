Resultados de la MLB: 19 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Como se acostumbra en las jornadas de los días viernes, los encuentros son sumamente entretenidos y en esta oportunidad no fue la excepción. Por ende, te mostraremos todos los resultados de la MLB en esta fecha.

El poder venezolano volvió hacerse presente, con vuelacercas de los caballos: Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez y Salvador Pérez. Además, fue una noche emotiva con la despedida de Clayton Kershaw en su última salida en el Dodger Stadium.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 10-1 Tigres de Detroit

- Cachorros de Chicago 4-7 Rojos de Cincinnati

- Atléticos de Oakland 4-3 Piratas de Pittsburgh

- Yankees de Nueva York 2-4 Orioles de Baltimore

- Nacionales de Washington 6-12 Mets de Nueva York

- Medias Rojas de Boston 11-7 Rays de Tampa Bay

- Azulejos de Toronto 1-20 Reales de Kansas City

- Padres de San Diego 3-4 Medias Blancas de Chicago

- Marlins de Miami 6-4 Rangers de Texas

- Angelinos de Anaheim 6-7 Rockies de Colorado

- Marineros de Seattle 4-0 Astros de Houston

- Guardianes de Clevelad 6-2 Mellizos de Minnesota

- Cerveceros de Milwaukee 1-7 Cardenales de San Luis

- Phillies de Philadelphia 8-2 Cascabeles de Arizona

- Gigantes de San Francisco 3-6 Dodgers de Los Angeles.