MLB

Ronald Acuña Jr. se vuela la barda y apunta a terminar la zafra con esta cantidad de jonrones

El "Abusador" salió del pequeño slump que atravesaba y está encendido en los últimos siete duelos

Por Neyken Vegas
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 07:56 pm
Es viernes y Ronald Acuña Jr. sabe que es un día, para exhibir su show. Por lo tanto, no dejo pasar la oportunidad y se voló la barda, para seguir encendido en sus últimos desafíos.

Durante esta jornada, los Bravos de Atlanta madrugaron a Charlie Morton y están blanqueando parcialmente a los Tigres de Detroit 6-0, con el criollo participando en tres rayitas.

Ronald Acuña demuestra su poder hacia la banda contraria:

Después de recibir boleto y anotar en carrera en su primera aparición al plato, el "Abusador" vino más agresivo en su segundo turno y aunque estaba en el hoyo, hizo gala de su habilidad mezclada con su fuerza en el segundo capítulo.

Morton quiso hacer abanicar a Ronald con una recta afuera en cuenta de 0-2, sin embargo, el criollo simplemente estiró bien sus brazos, para irse con el pitcheo y mandó a volar la pelota por la banda contraria, ampliando la ventaja justamente a 6-0. Acuña consiguió de esa forma su bambinazo 18 del presente torneo y alcanzó las 36 remolcadas.

Ronald Acuña está en "llamas" en los últimos siete encuentros:

Luego de atravesar su primer slump desde su regreso a la acción, en los últimos siete desafíos, el jardinero venezolano está bateando a placer y sus estadísticas en ese periodo simplemente ratifican que recuperó su mejor ritmo.

  • TB: 24
  • AVG: .417
  • OBP: .548
  • SLG: .667
  • H: 10
  • HR: 2
  • CI: 3
  • CA: 7
  • BB: 7
  • K: 6
  • BR: 1.

De continuar de esta manera, el oriundo de La Sabana llegará indudablemente a los 20 cuadrangulares en un torneo en el que ha participado hasta ahora en 87 compromisos.

