Ronald Acuña Jr. se vuela la barda y apunta a terminar la zafra con esta cantidad de jonrones

Es viernes y Ronald Acuña Jr. sabe que es un día, para exhibir su show. Por lo tanto, no dejo pasar la oportunidad y se voló la barda, para seguir encendido en sus últimos desafíos.

Durante esta jornada, los Bravos de Atlanta madrugaron a Charlie Morton y están blanqueando parcialmente a los Tigres de Detroit 6-0, con el criollo participando en tres rayitas.

Ronald Acuña demuestra su poder hacia la banda contraria:

Después de recibir boleto y anotar en carrera en su primera aparición al plato, el "Abusador" vino más agresivo en su segundo turno y aunque estaba en el hoyo, hizo gala de su habilidad mezclada con su fuerza en el segundo capítulo.

Morton quiso hacer abanicar a Ronald con una recta afuera en cuenta de 0-2, sin embargo, el criollo simplemente estiró bien sus brazos, para irse con el pitcheo y mandó a volar la pelota por la banda contraria, ampliando la ventaja justamente a 6-0. Acuña consiguió de esa forma su bambinazo 18 del presente torneo y alcanzó las 36 remolcadas.

Ronald Acuña está en "llamas" en los últimos siete encuentros:

Luego de atravesar su primer slump desde su regreso a la acción, en los últimos siete desafíos, el jardinero venezolano está bateando a placer y sus estadísticas en ese periodo simplemente ratifican que recuperó su mejor ritmo.

TB: 24

AVG: .417

OBP: .548

SLG: .667

H: 10

HR: 2

CI: 3

CA: 7

BB: 7

K: 6

BR: 1.

De continuar de esta manera, el oriundo de La Sabana llegará indudablemente a los 20 cuadrangulares en un torneo en el que ha participado hasta ahora en 87 compromisos.