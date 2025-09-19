Ronald Acuña Jr. se vuela la barda y apunta a terminar la zafra con esta cantidad de jonrones

NOTAS RELACIONADAS
Es viernes y Ronald Acuña Jr. sabe que es un día, para exhibir su show. Por lo tanto, no dejo pasar la oportunidad y se voló la barda, para seguir encendido en sus últimos desafíos.
Durante esta jornada, los Bravos de Atlanta madrugaron a Charlie Morton y están blanqueando parcialmente a los Tigres de Detroit 6-0, con el criollo participando en tres rayitas.
Ronald Acuña demuestra su poder hacia la banda contraria:
Después de recibir boleto y anotar en carrera en su primera aparición al plato, el "Abusador" vino más agresivo en su segundo turno y aunque estaba en el hoyo, hizo gala de su habilidad mezclada con su fuerza en el segundo capítulo.
Morton quiso hacer abanicar a Ronald con una recta afuera en cuenta de 0-2, sin embargo, el criollo simplemente estiró bien sus brazos, para irse con el pitcheo y mandó a volar la pelota por la banda contraria, ampliando la ventaja justamente a 6-0. Acuña consiguió de esa forma su bambinazo 18 del presente torneo y alcanzó las 36 remolcadas.
Ronald Acuña está en "llamas" en los últimos siete encuentros:
Luego de atravesar su primer slump desde su regreso a la acción, en los últimos siete desafíos, el jardinero venezolano está bateando a placer y sus estadísticas en ese periodo simplemente ratifican que recuperó su mejor ritmo.
- TB: 24
- AVG: .417
- OBP: .548
- SLG: .667
- H: 10
- HR: 2
- CI: 3
- CA: 7
- BB: 7
- K: 6
- BR: 1.
De continuar de esta manera, el oriundo de La Sabana llegará indudablemente a los 20 cuadrangulares en un torneo en el que ha participado hasta ahora en 87 compromisos.