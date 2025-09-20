Juegos para este sábado 20 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en las Grandes Ligas estuvo bastante entretenida, sin embargo, lo que se espera este sábado pinta aún mejor porque se repetirán los duelos claves y por lo tanto, te mostraremos los duelos, pautados en este 20 de septiembre.

Exactamente se disputarán 16 encuentros, motivado a una doble cartelera. Con respecto a los lanzadores criollos: Keider Montero, Yoendrys Gómez y Germán Marquez se subirán al morrito en busca de una buena apertura.

Juegos para hoy en la MLB:

- Bravos de Atlanta (Joey Wentz) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 1:10pm

- Guardianes de Cleveland vs Mellizos de Minnesota 2:10pm (primer juego)

- Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York 4:10pm

- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Atléticos de Oakland vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay 7:05pm

- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 7:05pm

- Marlins de Miami vs Rangers de Texas 7:05pm

- Padres de San Diego (Yu Darvish) vs Medias Blancas de Chicago (Yoendrys Gómez) 7:10pm

- Marineros de Seattle vs Astros de Houston 7:10pm

- Azulejos de Toronto vs Reales de Kansas City 7:10pm

- Guardianes de Cleveland vs Mellizos de Minnesota 7:10pm (segundo juego)

- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis 7:15pm

- Angelinos de Anaheim (Kyle Hendricks) vs Rockies de Colorado (Germán Marquez) 8:10pm

- Phillies de Philadelphia vs Cascabeles de Arizona 8:10pm

- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 9:10pm.