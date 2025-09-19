Directiva de Magallanes explica el aspecto que buscó fortalecer con los importados (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los diferentes equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se siguen preparando de cara al inicio de la temporada 2025-2026 y en esta ocasión fueron los Navegantes del Magallanes, quienes dieron a conocer su lista completa de peloteros importados y su junta directiva dio detalles respecto a estos nombres.

La primera novedad es que si contarán con la presencia de Yasiel Puig, algo que se venía comentando desde hace varias semanas. Por otra parte, se suman otros cuatro brazos con experiencia en Las Mayores y el resto paso por varios circuitos

Importados de Magallanes:

Zach Plesac: pitcher derecho Alex Claudio: pitcher zurdo Leonardo Taveras; pitcher derecho Jesús Reyes: pitcher derecho Connor Sadzeck: pitcher derecho Keyshawn Askew: pitcher zurdo Jonny Cuevas: pitcher derecho Mike Antico: jardinero Yasiel Puig: jardinero.

Esto dice el gerente deportivo de Magallanes sobre los importados:

“El plan por supuesto era complementar de la mejor forma posible el cuerpo monticular, tanto abridores como relevistas, pero también tener un espacio para algún jugador de posición y creo que eso para nosotros va a ser clave”, precisó Federico Rojas, gerente deportivo de la Nave en una entrevista con el staff de Prensa turco.

“Van a haber incorporaciones a medida que avance la temporada y no queremos que haya diferencia entre una parte y otra. Naturalmente, algunos de ellos vendrán en la etapa de inicio y cuando les toque partir serán sustituidos por otros”, concluyó.

Esto dice el presidente de Magallanes en relación a sus foráneos:

“Este grupo de importados constituye un gran soporte a un equipo que cuenta con buen balance entre peloteros de experiencia y talento emergente”, comentó por su parte Héctor Arias, presidente del equipo carabobeño.