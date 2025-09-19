Magallanes oficializa su lista de importados comandada por Yasiel Puig

Suscríbete a nuestros canales

Los diferentes equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se siguen preparando de cara al inicio de la temporada 2025-2026 y en esta ocasión fueron los Navegantes del Magallanes, quienes dieron a conocer su lista completa de peloteros importados.

La primera novedad es que si contarán con la presencia de Yasiel Puig, algo que se venía comentando desde hace varias semanas. Por otra parte, los "Eléctricos" dieron nueve nombres, no obstante, solamente seis pueden estar en roster y eso quiere decir, que algunos se irán incorporando con el pasar de los encuentros.

Importados de Magallanes:

Zach Plesac: pitcher derecho Alex Claudio: pitcher zurdo Leonardo Taveras; pitcher derecho Jesús Reyes: pitcher derecho Connor Sadzeck: pitcher derecho Keyshawn Askew: pitcher zurdo Jonny Cuevas: pitcher derecho Mike Antico: jardinero Yasiel Puig: jardinero.

Sin duda alguna, esta es una de las franquicias que contará con una gran importación, iniciando por destacar que cinco de sus nueve foráneos cuentan con experiencia en las Grandes Ligas: Zach Plesac, Alex Claudio, Jesús Reyes, Connor Sadzeck y Yasiel Puig; lo que habla de nombres experimentados, los cuales generalmente rinden frutos en la pelota criolla.

Hasta ahora, no se conocen detalles mayores sobre cómo serán distribuidos estos foráneos a lo largo del campeonato regular, lo que sí es evidente es que no podrán estar los nueve en simultáneo.