Presidente de Caribes de Anzoátegui habla sobre suspensión de Willians Astudillo por dopaje (+exclusiva)

Después de aparecer en la lista de jugadores suspendidos por dopaje, Willians Astudillo arremetió con Caribes de Anzoátegui, donde los acusaba como los principales responsables de haber salido positivo y ser sancionado por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Antes de que el circuito criollo confirmara a los jugadores involucrados por doping, la franquicia oriental anunció su lista de peloteros sin prioridad de contratación, donde el nombre de la 'Tortuga' aparecía entre los jugadores de posición, algo que llamó la atención tomando en cuenta que el barcelonés es considerado una figura emblemática en la historia de la organización.

Tras las acusaciones de Astudillo, el presidente de Caribes, Rafael Gruszka, dio su versión de la historia en exclusiva para Meridiano y argumentó las razones de por qué el mencionado pelotero fue dejado en libertad. El mandatario de la 'Tribu Oriental' mostró una preocupación por sus condiciones físicas, que fue determinante en la decisión que tomó la novena con el ex bigleaguer.

¿Astudillo fue dejado libre por dopaje o estado físico?

El Presidente de Caribes de Anzoátegui detalló que su actual condición física lo estaba dejando fuera del equipo para la venidera temporada de la LVBP. El mandamás le pidió bajar de peso para evitar riesgo de lesiones, pero el anzoatiguense hizo caso omiso a sus sugerencias.

La realidad es que desde hace tres años sus condiciones físicas han sido terribles, algo no lo ha dejado rendir. En este momento no tiene cavidad en Caribes y sus condiciones condiciones físicas pienso que están peor. Entonces no se justificaba porque no tenía donde jugar y sabemos que las lesiones iban a venir", declaró Gruszka.

Pese a terminar su vínculo con el equipo, el mandatorio de los orientales considera que el utility tiene potencial para mantenerse en la LVBP y espera que logre un acuerdo pronto con otro conjunto. "Estoy seguro conseguirá una nueva organización y escuche los consejos que le den", concluyó.