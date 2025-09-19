Los Rays tendrán un nuevo estadio una vez sean vendidos, según Rob Manfred (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rays de Tampa bay seguro cambiarán de dueño para las próximas campañas, eso seguro. Lo que no es seguro es que continúen jugando en el Tropicana Field. Así lo dio a conocer en días anteriores el comisionado de la MLB, Rob Manfred.

El dueño Stu Sternberg, quien ha controlado el club desde 2005, ha estado negociando la venta de los Rays a un grupo encabezado por Patrick Zalupski. Los Rays han visto frustrados varios acuerdos de compra de estadios en los últimos años.

Nuevo estadio

Durante una entrevista en el evento “Tuned In” de Front Office Sports, Manfred aseguró que los Rays comenzarán una nueva búsqueda de un sitio para su estadio en el área de Tampa y St. Petersburg después de que el equipo sea vendido.

“Con los nuevos dueños, creo que hay que asumir que es como empezar de cero, que van a decidir sobre la ubicación, que van a tener que construir y hacer relaciones y contactos con gente de toda la región para decidir cuál es el mejor lugar para el estadio para que los Rays tengan éxito a largo plazo”, dijo.

Desde su fundación en 1998, Tampa Bay ha albergado el Tropicana Field en San Petersburgo, y los Rays han sido uno de los equipos con menor afluencia de público.

Este año, los Rays juegan como locales en el Steinbrenner Field de Tampa, sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees, mientras que el Tropicana Field se encuentra en reparación tras los daños causados ​​en octubre por el huracán Milton.

“La situación en Tampa presenta muchos avances prometedores”, dijo Manfred. “Creo que la posibilidad de vender a un grupo con una sólida base en Tampa sería un avance positivo a largo plazo para la franquicia”.

El ejecutivo de Major League Baseball (MLB) quiere que los Rays permanezcan en la zona. “Creo que Florida es el lugar ideal para ese equipo. Creo que hay oportunidades en la región de Tampa Bay que se pueden aprovechar para conseguir un nuevo estadio y mantener al equipo allí (…) Tendrán las mismas opciones que el anterior propietario, tanto en una como en la otra”.