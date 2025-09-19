MLB: Miguel Rojas tiene estas palabras sobre el retiro de Clayton Kershaw

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los temas del momento en las Grandes Ligas tiene que ver con el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw. El zurdo anunció su retiro al culminar esta temporada 2025 y se va por todo lo alto tras casi dos décadas como activo.

El serpentinero de 37 años debutó en el 2008, en la que su única misión se centró en deslumbrar al mundo desde el montículo. Desde entonces, no solo se ha convertido en uno de los mejores de su generación, sino que es considerado por muchos como uno de los mejores zurdos de la historia en la Major League Baseball.

Pero más allá de sus números y lo que realizó en el terreno de juego, hay que resaltar cómo fue también fuera del campo y como compañero de equipo. Su grandeza también se refleja en las recientes palabras del venezolano y campocorto Miguel Rojas, al enterarse de la noticia de su adiós al terminar este año.

Palabras de Miguel Rojas sobre Clayton Kershaw

“Lo escuché ayer por primera vez y me quedé en shock. No supe qué decir más que gracias y felicitaciones por una carrera increíble", afirmó a SportsNet LA.

Estas palabras del pelotero criollo son un verdadero ejemplo del liderazgo que tiene Kershaw como una de las grandes figuras de este conjunto californiano. Este protagonismo es más que merecido, ya que sus números son sencillamente impresionantes a lo largo de 18 temporadas: 2.844.2 innings de labor, 2.54 de efectividad, 452 juegos disputados hasta los momentos, 708 boletos, 3.039 ponches y un récord de 222 victorias y 96 derrotas.

Finalmente, estas palabras de Miguel Rojas serán muchas de las declaraciones que se efectúen por varios de los peloteros de los Dodgers de Los Ángeles que van a despedir a una de las mayores leyendas de la organización y de todo el mejor béisbol del mundo.