¡Puro poder! Atléticos es el único equipo de MLB con esta marca jonronera

Pese a la variedad de bateadores de poder que año tras año brillan en Grandes Ligas, este año 3 nombres brillaron para que su equipo superara a Yankees de Nueva York y otros planteles que usualmente comandan este renglón.

Este es el caso de Atléticos, gracias al estelar novato Nick Kurtz, el jardinero derecho Brent Rooker y el receptor Shea Langeliers; todos ellos, alcanzaron los 30 jonrones y son el único trío de una misma organización que ha logrado esto en 2025.

Una hazaña poco común

Lo más destacable de este hito no solo reside en el rol de Kurtz como debutante, que ha exhibido de forma constante su capacidad con el madero, sino que es un registro poco común en la historia la franquicia.

La primera ocasión que tres nombres se juntaron para lograr esto, fue en la temporada de 1996, cuando el icónico Mark McGwire (39), Gerónimo Berra (36) y Terry Steinbach (35) comandaron en cuadrangulares a los Atléticos de Oakland (anterior denominación de este plantel).

Posteriormente, esta hazaña fue lograda en dos ocasiones más (2001 y 2019), hasta el pasado jueves 18 de septiembre, cuando un jonrón de Rooker le permitió -junto a Kurtz y Langeliers- añadir un cuarto trío de la franquicia entre los que emulan este hito.

Cabe destacar que, en 2001 los encargados de lograr esto fueron Jason Giambi (38), Eric Chavez (32) y Jermaine Dye (30); mientras que en 2019 lo consiguió Matt Chapman (36), Matt Olson (36) y Marcus Semien (33).