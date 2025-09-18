Play by Play

NYY
85-67 (.559)
2
Alta 3rd 0 out
0

BAL
72-80 (.474)
Paul Goldschmidt

AL BATE

Paul Goldschmidt (1B)
1 - 1
Cade Povich

LANZA

Cade Povich
2.0 IP, 2 CL, 2 K, 37 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
2 0 - - - - - - 2 3 0
0 0 - - - - - - 0 1 0
Entradas NYY BAL
Amed Rosario pega doble (11) con línea fuerte a jardinero izquierdo Tyler O'Neill. Paul Goldschmidt anota Cody Bellinger anota. 2 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Goldschmidt 1B 1-1 1 0 0 .280
A. Judge RF 1-0 0 0 0 .329
C. Bellinger LF 0-0 1 0 0 .275
G. Stanton DH 1-0 0 0 0 .269
A. Rosario 2B 1-1 0 0 2 .291
T. Grisham CF 1-0 0 0 0 .239
A. Volpe SS 1-0 0 0 0 .208
J. Caballero 3B 1-1 0 0 0 .235
A. Wells C 1-0 0 0 0 .211




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Max Fried 2.0 0 1 2 28-16 2.99
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Mountcastle DH 1-0 0 0 0 .255
J. Westburg 3B 1-0 0 0 0 .267
G. Henderson SS 1-0 0 0 0 .273
T. O'Neill LF 1-0 0 0 0 .204
J. Jackson RF 0-0 0 0 0 .289
C. Mayo 1B 1-1 0 0 0 .206
S. Basallo C 1-0 0 0 0 .186
J. Mateo CF 1-0 0 0 0 .197
L. Vázquez 2B 0-0 0 0 0 .170




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cade Povich 2.0 2 3 2 37-22 5.12

NY Yankees
Baltimore
3 H 1
0 HR 0
4 TB 1
1 DEB 2

NY Yankees
Baltimore
2 K 2
16 ST 22
1 H 3
1 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 89 64 .582 - L2
Yankees 85 67 .559 3.5 W2
Red Sox 83 70 .542 6.0 L1
Rays 75 78 .490 14.0 W2
Orioles 72 80 .474 16.5 W3
Probabilidad de ganar
72.1 %
3 parte alta
(B:0 S:0 O:0)

NY Yankees 2 - 0 Baltimore
Datos del encuentro
Estadio: Oriole Park at Camden Yards
Localidad: Baltimore, Maryland
El clima: Partly Cloudy, 79 ºF
Capacidad: 44.970
Árbitros:
Home Plate: Ramon De Jesus
1era base: Adrian Johnson
2da base: Quinn Wolcott
3era base: Edwin Jimenez
New York Yankees
85-67 (.559)
2
Alta 3rd
0 out
0
Baltimore Orioles
72-80 (.474)
NY Yankees 2 - 0 Baltimore

