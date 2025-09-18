|1
|Entradas
|NYY
|BAL
|1º
|Amed Rosario pega doble (11) con línea fuerte a jardinero izquierdo Tyler O'Neill. Paul Goldschmidt anota Cody Bellinger anota.
|2
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Goldschmidt 1B
|1-1
|1
|0
|0
|.280
|A. Judge RF
|1-0
|0
|0
|0
|.329
|C. Bellinger LF
|0-0
|1
|0
|0
|.275
|G. Stanton DH
|1-0
|0
|0
|0
|.269
|A. Rosario 2B
|1-1
|0
|0
|2
|.291
|T. Grisham CF
|1-0
|0
|0
|0
|.239
|A. Volpe SS
|1-0
|0
|0
|0
|.208
|J. Caballero 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.235
|A. Wells C
|1-0
|0
|0
|0
|.211
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Max Fried
|2.0
|0
|1
|2
|28-16
|2.99
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Mountcastle DH
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|J. Westburg 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|G. Henderson SS
|1-0
|0
|0
|0
|.273
|T. O'Neill LF
|1-0
|0
|0
|0
|.204
|J. Jackson RF
|0-0
|0
|0
|0
|.289
|C. Mayo 1B
|1-1
|0
|0
|0
|.206
|S. Basallo C
|1-0
|0
|0
|0
|.186
|J. Mateo CF
|1-0
|0
|0
|0
|.197
|L. Vázquez 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.170
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cade Povich
|2.0
|2
|3
|2
|37-22
|5.12
|
NY Yankees
|
Baltimore
|3
|H
|1
|0
|HR
|0
|4
|TB
|1
|1
|DEB
|2
|
NY Yankees
|
Baltimore
|2
|K
|2
|16
|ST
|22
|1
|H
|3
|1
|BB
|1
|
