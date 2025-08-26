Atléticos designan al infielder mexicano Luis Urías para asignación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El infielder mexicano de los Atléticos, Luis Urías, fue puesto la tarde de este lunes en asignación, luego de que el conjunto californiano, ex de Oakland, subieran al joven Zack Gelof de Triple-A Las Vegas para defender la segunda almohadilla.

Gelof comenzó el año en la lista de lesionados tras una cirugía en la mano derecha el 24 de marzo. Esta será su segunda etapa con el club.

Urías y el posible regreso a México

Luis Urías firmó un contrato de un año por $1.1 millones con el equipo en febrero. El primer mes de actividad, se mantuvo dentro de los líderes del conjunto en promedio de bateo hasta que las lesiones comenzaron a mermar su rendimiento.

Hizo 83 aperturas en segunda base y cinco más en tercera, bateando .230 con ocho jonrones y 25 carreras impulsadas en 96 juegos para los Atléticos, últimos en la clasificación.

Luis Urías dependerá de la directiva del club, ya que pueden reasignarlo en ligas menores o cederlo a algún otro equipo; la tercera opción será que el sonorense vaya a la agencia libre y busque algún equipo para la siguiente temporada.

Con la novedad sobre el estatus del 'Wicho' en Grandes Ligas, crece la posibilidad sobre un probable regreso del jugador al beisbol invernal mexicano; Urías pertenece a Yaquis de Obregón y la última ocasión que reportó con la 'Tribu' fue en la temporada 2022-2023.

El Clásico Mundial de Beisbol comenzará en marzo del 2026, por lo que es necesario para los jugadores mexicanos mantenerse activos para aspirar a representar a México en el importante torneo.