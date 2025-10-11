MLB: Un pelotero mexicano disputará la Serie Mundial 2025

La Serie de Campeonato de Liga Americana garantiza un pelotero mexicano en la Serie Mundial 2025. Ambos peloteros tienen un rol estelar en Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle; de hecho, han sido piezas importantes para llegar a la postemporada durante la campaña actual.
NOTAS RELACIONADAS
Andrés Muñoz, cerrador de Seattle, y Alejandro Kirk, receptor de Toronto, protagonizan un duelo simbólico que trasciende el resultado: uno de ellos será el mexicano número 18 en jugar la Serie Mundial. Uniéndose a un grupo estelar de peloteros que disputaron el Clásico de Otoño.
Kirk combina contacto y manejo de pitcheo con Azulejos, mientras Muñoz aporta velocidad y temple desde el bullpen de Marineros. Ambos son fundamentales en sus respectivos roles dentro de sus equipos; pero además, son referentes para una generación de mexicanos que han brillado en Grandes Ligas.
Mexicanos que han disputado la Serie Mundial en la historia de Grandes Ligas
El pelotero mexicano ha dejado huella en la historia de la Serie Mundial con talento, temple y versatilidad. Desde abridores hasta receptores, su aporte combina disciplina táctica y pasión competitiva. Cada presencia tricolor en octubre representa no solo un logro individual, sino un símbolo de identidad mexicana.
Peloteros mexicanos que disputaron la Serie Mundial
- Beto Ávila - Guardianes de Cleveland: subcampeón en 1954
- Horacio Piña - Atléticos de Oakland: campeón en 1973
- Enrique Romo - Piratas de Pittsburgh: campeón en 1979
- Fernando Valenzuela - Dodgers de Los Ángeles: campeón en 1981
- Aurelio Rodríguez - Yankees de Nueva York: subcampeón en 1981
- Aurelio López - Tigres de Detroit: campeón en 1984
- Jorge Orta - Reales de Kansas City: campeón en 1985
- Erubiel Durazo - Diamondbacks de Arizona: campeón en 2001
- Benjamín Gil - Angels de Los Ángeles: campeón 2002
- Karim García - Yankees de Nueva York: subcampeón en 2003
- Joel Zumaya - Tigres de Detroit: subcampeón en 2006
- Alfredo Aceves - Yankees de Nueva York: campeón en 2009
- Sergio Romo - Gigantes de San Francisco: campeón en 2010, 2012 y 2014
- Jorge Cantú - Rangers de Texas: subcampeón en 2010
- Jaime García - Cardenales de San Luis: campeón en 2011
- Fernando Sala - Cardenales de San Luis: campeón en 2011
- Julio Urías - Dodgers de Los Ángeles: subcampeón en 2018, campeón en 2020