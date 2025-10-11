MLB: Un pelotero mexicano disputará la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Campeonato de Liga Americana garantiza un pelotero mexicano en la Serie Mundial 2025. Ambos peloteros tienen un rol estelar en Azulejos de Toronto y Marineros de Seattle; de hecho, han sido piezas importantes para llegar a la postemporada durante la campaña actual.

Andrés Muñoz, cerrador de Seattle, y Alejandro Kirk, receptor de Toronto, protagonizan un duelo simbólico que trasciende el resultado: uno de ellos será el mexicano número 18 en jugar la Serie Mundial. Uniéndose a un grupo estelar de peloteros que disputaron el Clásico de Otoño.

Kirk combina contacto y manejo de pitcheo con Azulejos, mientras Muñoz aporta velocidad y temple desde el bullpen de Marineros. Ambos son fundamentales en sus respectivos roles dentro de sus equipos; pero además, son referentes para una generación de mexicanos que han brillado en Grandes Ligas.

Mexicanos que han disputado la Serie Mundial en la historia de Grandes Ligas

El pelotero mexicano ha dejado huella en la historia de la Serie Mundial con talento, temple y versatilidad. Desde abridores hasta receptores, su aporte combina disciplina táctica y pasión competitiva. Cada presencia tricolor en octubre representa no solo un logro individual, sino un símbolo de identidad mexicana.

Peloteros mexicanos que disputaron la Serie Mundial