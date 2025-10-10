Alejandro Fernández envía inesperado mensaje a Justin Bieber

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el cantante canadiense Justin Bieber fue noticia luego de verlo disfrutando en Los Ángeles de un partido de baloncesto, donde, además, protagonizó un divertido momento tras bastidores.

Fueron muchas las reacciones que generó el audiovisual, entre ellas, la del ranchero Alejandro Fernández, quien a través de Instagram le envió un mensaje al artista pop elogiando su conexión con tierras mexicanas.

Alejandro Fernández felicitó a Justin

‘El Potrillo’ reposteó en sus historias el video de Bieber y escribió: “Cuando le sabes, le sabes”, y coronó el gesto con una afirmación que sorprendió a todos: “Justino, hermano, ya eres mexicano”.

No obstante, el comentario no fue de cuando el intérprete de “Baby” bailó con los mariachis, sino cuando dejó boquiabierto a su público al cantar acompañado de los músicos. “Jamás pensé ver a Justin Bieber cantar ‘Hermoso Cariño’”, apuntó el azteca.

El video que revolucionó al internet

El origen de este intercambio ocurre el 7 de octubre de 2025, durante un evento deportivo denominado “The League” en Los Ángeles. En ese ambiente, Justin se dejó llevar por la música mexicana, y, además de bailar, también se sumó con un mariachi y entonó “Hermoso Cariño”.

No es la primera vez que el canadiense coquetea con el mariachi. Ya había hecho algo similar en mayo de 2025, cuando una serenata para su esposa Hailey Bieber incluyó “Cielito Lindo” interpretado por un trío de mariachis.