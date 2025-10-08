El video viral de Justin Bieber bailando al ritmo de los mariachis

Suscríbete a nuestros canales

Un video que ya recorre TikTok, X e Instagram muestra a Justin Bieber en un momento completamente distinto a lo que suele hacer, y es que, el ícono del pop fue captado bailando al ritmo de mariachi en Los Ángeles.

Lo más sorprendente no es solo su soltura, sino la mezcla cultural que generó un furor entre fans latinos y curiosos, mientras la estrella canadiense se encontraba en un partido de baloncesto.

El inesperado baile de Justin Bieber

Esto ocurrió durante un torneo de baloncesto organizado por la propia marca de ropa de Bieber en los estudios SRGN, en Los Ángeles. Entre cámaras, música y partida deportiva, unos mariachis amenizaban el ambiente, pero, Bieber no se quedó como espectador y decidió sacar sus pasos.

Fue en ese instante cuando se le vio en el centro de los mariachis, moviéndose con entusiasmo, sonrisas, giros y pasos espontáneos, mientras la multitud lo observaba, algunos grabando con sus teléfonos móviles. En cuestión de minutos, el video se volvió viral.

Lo que más llamó la atención no fue solo la presencia de los mariachis, sino cómo el cantante se entregó al ritmo sin pena, aunque, vale recordar que, anteriormente ya lo habíamos visto disfrutar de este género musical.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los comentarios elogiaban su espontaneidad. Algunos bromeaban diciendo: “Ese era Sergio el bailador”, “Justino cuando Hailey sale”, “Le diré a mis hijos que era Santa Fe Klan”, y un sinfín de memes celebrando su osadía.

Bieber y su amor por la música mexicana

Pese a que muchos lo perciban como algo inesperado, esta no es la primera incursión del canadiense en la música mexicana. En mayo de 2025, Justin sorprendió a su esposa Hailey con una serenata de mariachis durante una celebración del Día de las Madres.

En el festejo, lo vimos interpretando el clásico “Cielito Lindo”, lo que causó ternura e impresión en sus seguidores, pues, demostró que es un artista talentoso y capaz de ajustarse a otro estilo de música, aún así esté muy alejada de su género.