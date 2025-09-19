Justin Bieber pide una fortuna para regresar a Coachella: ¿cuál es la cifra?

Suscríbete a nuestros canales

El canadiense Justin Bieber está listo para saltar a los escenarios del Coachella 2026. Lo más impactante, además de su presencia, es la millonaria cifra que exigió para estar en el evento, lo cual ha encendido rumores, expectativas y críticas por igual.

Fue esta semana cuando la organización del icónico festival dio a conocer el line up, entre los que figuran Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G, una noticia que revolucionó el internet y, muchos fanáticos aplaudieron la diversidad que se conseguirán en esta edición.

¿Cuánto estaría cobrando Justin Bieber?

Según fuentes citadas por Rolling Stone, el artista recibiría nada más y nada menos que 10 millones de dólares por presentarse durante los dos fines de semana del festival. Esa suma convierte su show en uno de los más costosos en la historia de Coachella.

La cifra no solo responde al renombre del canadiense, sino también al peso simbólico de su regreso, pues, será la primera vez que actúe en solitario en este evento, luego de haber sido invitado en ocasiones anteriores.

El compromiso de Justin con esta presentación va más allá del escenario. Una fuente cercana aseguró que para contar con su actuación como cabeza de cartel se aceptaron exigencias especiales por parte del artista y su equipo.

Además, este retorno cobra especial relevancia, ya que, desde la cancelación de su Justice World Tour en 2022, Bieber no se había presentado en Estados Unidos en una gira propia, por lo que Coachella 2026 representa para él mucho más que otro concierto.

Coachella 2026: cartelera estelar y boletos

Coachella 2026 se perfila como una edición espectacular. Justin, Sabrina y Karol G están listos para darle al público una buena dosis musical que se completará con las otras estrellas confirmadas para el lineup.

En cuanto a la preventa, han anunciado que quienes asistieron en el 2024 y 2025, tendrían acceso anticipado. El lanzamiento general de entradas inició este 19 de septiembre y, los precios van desde $649 para el primer fin de semana.