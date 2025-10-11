Hija de Alejandro Fernández relata la difícil relación con su padre

Suscríbete a nuestros canales

Camila Fernández atraviesa un momento de transformación emocional profundo. En una reciente entrevista confesó que, tras años de distancia emocional con su padre Alejandro Fernández, está en proceso de reconstruir su vínculo. “Le dije: ‘Perdóname’”, reveló la cantante, visiblemente conmovida.

Aunque la relación padre-hija siempre tuvo momentos de tensión, pues, Alejandro, inmerso en su carrera musical, muchas veces estuvo ausente durante la infancia de Camila, ella afirma que hoy entiende esas ausencias.

El reencuentro emocional de Camila y Alejandro Fernández

Una de las claves de esta reconciliación ha sido la gira "De Rey a Rey", donde Camila acompañó a su padre como parte del espectáculo. Esa convivencia tan cercana en escena les permitió construir momentos íntimos, compartir miradas y emociones, y fortalecer un lazo que parecía debilitado.

La artista aseguró que cantar junto a él, en shows que ahora le pertenecen también a ella, representa una especie de catarsis: “Tenerlo en el escenario solo para mí es una cosa muy bonita que estoy teniendo en mi corazón”.

El camino a la sanación

No fue un proceso fácil. Camila confesó que en el pasado le reclamó a su padre por no estar presente en los momentos que ella más lo necesitaba. Pero ahora dice haber tomado la decisión consciente de sanar viejas heridas.

“Estoy muy agradecida con lo que estamos construyendo ahí juntos, muy bonito”, afirmó. Parte importante de ese proceso ha sido la terapia. “Lo logro entender (...) fui a terapia”, comentó con sinceridad.

Ella misma reconoce que necesitó ayuda profesional para procesar emociones que había acumulado desde niña en cuanto a su padre. Esa valentía emocional la ha llevado a pedir perdón y a mostrarse vulnerable con el mundo y con su propia familia.

Camila también habló de su faceta como madre de la pequeña Cayetana. Asegura que la niña es muy inteligente y que ya ha empezado a comprender que la profesión de mamá implica ausencias.

“Si duro más de cuatro días trabajando me la traigo”, confesó entre risas, y relató una escena curiosa: cuando le anunciaba que estaría fuera unos días, la niña le respondió: “Cuatro no es nada”.