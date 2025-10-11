Dave Roberts respalda a Kerkering tras el error decisivo: "Es un crack" (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles lograron este jueves su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), dejando en el camino a los Phillies de Filadelfia en un emocionante juego que se definió en entradas extra gracias a un error defensivo decisivo.

El relevista de los Phillies, Orion Kerkering, fue el protagonista de la jugada que puso fin a la temporada de su equipo. Sin embargo, recibió apoyo tanto de sus compañeros como del mánager rival, Dave Roberts.

El Error de Kerkering que Selló el Juego

Durante la parte baja de la undécima entrada, con dos outs en la pizarra y las bases llenas, Kerkering forzó al jardinero cubano Andy Pagés a conectar un rodado al pitcher que, con una ejecución rutinaria, debió haber terminado la entrada. Sin embargo, ocurrió lo contrario.

Kerkering tomó la pelota y, en un momento de presión, hizo un lanzamiento descontrolado a home que terminó rebotando contra las vallas publicitarias del fondo. El error permitió la anotación de Hyeseong Kim, quien ingresó como corredor emergente por Tommy Edman, sellando así la victoria de los Dodgers.

Las imágenes mostraron cómo el receptor J.T. Realmuto intentaba indicarle al lanzador que realizara el tiro a la primera base, ya que a Pagés le faltaba un largo trecho para llegar a la almohadilla.

El Respaldo de Dave Roberts

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, habló con la prensa y se solidarizó con Kerkering, quien se mostró visiblemente afectado antes de responder a las preguntas de los medios.

“Es brutal”, dijo Roberts después del partido. “Kerkering es un crack y definitivamente te compadeces de él… Obviamente, estoy feliz de que hayamos ganado, pero, ha tenido un año increíble y es un lanzador asombroso”.

El timonel destacó la defensa de los Phillies durante el partido y explicó la diferencia entre una práctica de fildeo y el juego real.

“Obviamente, jugaron una defensa excelente esta noche… Es una de esas cosas. Es una práctica de fildeo de un lanzador, y lo ha hecho miles de veces. Justo ahí, estoy seguro de que estaba tan concentrado en atrapar al bateador que se olvidó de los outs y de la situación”, señaló.

Los deportes pueden ser crueles e implacables, y aunque a veces se olvida, son seres humanos propensos a cometer errores mientras compiten.