Los Yakult Swallows abren la puerta: Munetaka Murakami dará el salto a las Grandes Ligas (+Detalles)

Japón Invade las Grandes Ligas

Este viernes se dio a conocer que la estrella japonesa Munetaka Murakami será posteado por los Yakult Swallows de la Nippon Professional Baseball (NPB) este invierno para los 30 equipos de la MLB.

Así lo informó el periodista de MLB Mark Feinsand, citando a sus fuentes. En la actual temporada 2025, doce jugadores japoneses vieron acción en las Grandes Ligas.

Munetaka Murakami: El Próximo Gran Fichaje

El antesalista (tercera base) japonés conectó 24 jonrones en 263 apariciones al plato esta temporada con los Yakult Swallows, registrando una línea ofensiva de .286/.392/.659 (Promedio de Bateo / Porcentaje de Embasado / Slugging). Durante su carrera en la NPB, Murakami ha conectado un total de 246 jonrones con un OPS de .951, incluyendo los 56 jonrones que conectó en 2022, un récord para una sola temporada para un jugador nacido en Japón.

Según Feinsand, medios japoneses informaron esta semana que los New York Yankees, los New York Mets, los Philadelphia Phillies y los Seattle Mariners podrían estar entre los clubes que harán un esfuerzo significativo por fichar a Murakami.

Los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston y los Gigantes de San Francisco también podrían perseguir a Murakami, dijeron fuentes a Feinsand.

Con su prodigioso poder, esto debería tener poco impacto en su mercado. Ningún jugador japonés llegó a la MLB con tantos jonrones desde Hideki Matsui hace 23 años.

Murakami no estará sujeto a las restricciones del bono internacional para firmas, como lo estuvo su compatriota Roki Sasaki la temporada pasada. Esto se debe a que Murakami ya tiene al menos 25 años y ha cumplido el mínimo de seis temporadas en una liga profesional extranjera.

No obstante, Murakami aún debe ser transferido a través del sistema de posteo en lugar de declararse agente libre de la MLB, puesto que ha jugado menos de nueve años en la NPB.