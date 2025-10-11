Farándula

Billie Eilish es atacada por un fan durante concierto en Miami

Por

Kleimar Reina
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 08:15 pm

En su última presentación la artista sufrió un percance mientras interactuaba con el público

La cantante estadounidense Billie Eilish sufrió un percance durante su último concierto cuando un fan la jaloneo desde el público, el ataque quedó grabado en video que generó controversia por verse vulnerada su integridad física.

Con su estilo particular la intérprete de “Bad Guy” está recorriendo América con “Hit Me Hard and Soft: The Tour”, siendo su última parada el Kaseya Center, de la ciudad de Miami. Durante su presentación del jueves 9 de octubre, Billie bajó al público para cantarte e interactuar con los asistentes.

Pese a que una barra metálica la separaba de la multitud, un hombre no identificado atacó a Billie Eilish llevándola hacia el público.  Ella cayó con fuerza contra la barrera mientras otros fans en el recinto miraban consternados lo que ocurría.

Gracias a la ayuda del personal de seguridad logró liberarse. Inmediatamente, el fan fue escoltado hasta la salida del recinto, sin embargo, no se presentarán cargos en su contra.

Billie Eilish y sus inconvenientes en concierto

Anteriormente, la ganadora de nueve Grammy ha sido víctima de percances en sus presentaciones con su público. En 2024, mientras cantaba inspirada en el escenario, una fan arrojó una pulsera que la golpeó con fuerza en la cara.

Lo sucedido desató abucheos entre los presentes. A pesar de que el objeto le cayó en el rostro, la cantante no detuvo su actuación y luego arrojó el accesorio de vuelta al público.

Las más leídas

Farándula