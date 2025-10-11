Real Madrid: Raúl Asencio, cada vez más cerca de la exoneración judicial

Suscríbete a nuestros canales

Raúl Asencio ha estado involucrado directamente en un caso de difusión de video sexual con una menor. Ha sido un proceso complicado para el defensor del Real Madrid, pero poco a poco se ve claridad en la situación; de hecho, el caso entrá en un momento clave para el español.

El periodista Ángel García Muñiz resaltó en Tiempo de Juego que la segunda denunciante (menor de edad al momento de los hechos) también retiró su acusación contra Asencio. Ahora solo queda que la fiscalía retire o mantiene al jugador involucrado en el caso de la difusión del video sexual.

La joven español, que era menor de edad en el momento de los hechos resaltó: "Se ha disculpado por una censurable indiscreción. Su comportamiento fue diferente al del resto de acusados". Una declaración que puede ser un punto de inflexión para el caso y la fiscalía.

Fútbol como redención: ¿Qué viene para Raúl Asencio?

Raúl Asencio es parte del primer equipo del Real Madrid y ha sumado minutos bajo la dirección de Xabi Alonso. Su presencia en convocatorias refleja la confianza del club; que ha optado por apoyarlo mientras el proceso judicial se aclara fuera del foco deportivo.

Con el horizonte legal despejándose, Asencio tiene una oportunidad única: volver a centrarse en el fútbol y recuperar aquella versión superlativa que mostró en su debut. El talento está intacto, el entorno lo respalda y el escenario está listo para que consiga la redención.

