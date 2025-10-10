El Real Madrid sufre otra baja de cara al clásico (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones de octubre ha traído consigo un auténtico dolor de cabeza para el Real Madrid, que ve cómo sus figuras caen lesionadas a pocos días del crucial Clásico contra el FC Barcelona.

Lo que debería ser un período de descanso y preparación individual se ha convertido en una fuente de malas noticias, con dos de sus estrellas volviendo tocadas de sus compromisos internacionales.

Preocupación por Franco Mastantuono

El último jugador en encender las alarmas fue el joven argentino Franco Mastantuono. El mediocampista, que se había sumado a la concentración de la "Albiceleste" para los amistosos en Estados Unidos, sufrió una distensión muscular.

Tras ser evaluado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, se decidió que el jugador regrese de inmediato a Madrid. La prioridad ahora es que el club blanco determine el alcance exacto de la lesión y establezca un plan de recuperación.

Una distensión, dependiendo de su grado, podría dejarlo fuera de combate durante un tiempo considerable, poniendo en riesgo su participación en el Clásico y en los partidos posteriores de LaLiga y la Champions League.

Kylian Mbappé, otra incógnita

La preocupación no se limita al talento argentino. La estrella francesa Kylian Mbappé también regresó con problemas físicos después de su participación con la selección de Francia.

Aunque la Federación Francesa no ha emitido un comunicado oficial detallando la gravedad, cualquier dolencia en el delantero genera inquietud, dada su importancia capital en el esquema ofensivo de Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ahora se enfrenta a una verdadera carrera contra el reloj. Con el Clásico en el horizonte cercano, su máxima prioridad es recuperar a sus figuras o, al menos, determinar si estarán en condiciones óptimas para el trascendental enfrentamiento.