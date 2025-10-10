Estos son los países africanos que podrían debutar en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El continente africano vive una de sus eliminatorias mundialistas más emocionantes e históricas. Con la expansión de la Copa del Mundo de la FIFA, África ha pasado a tener 9 cupos directos y una plaza para el Play-off Intercontinental, abriendo la puerta a que varias naciones consigan su primera participación en el torneo global.

A falta de pocas jornadas (la mayoría de los grupos están en la Jornada 9 o 10 de 10), la recta final de la clasificación de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) se presenta como un hervidero de sueños.

Cuatro selecciones ya han asegurado su boleto (Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia), pero la lucha por el resto de las plazas, especialmente entre naciones que nunca han pisado un Mundial, es intensa.

Candidatos al debut mundialista

La clasificación de la CAF se define con los nueve ganadores de cada grupo avanzando directamente al Mundial. Los cuatro mejores segundos lugares disputarán un Play-off interno para definir al representante africano en el Play-off Intercontinental.

1. Cabo Verde (Grupo D)

Situación: Líder con 20 puntos

2. Benín (Grupo C)

Situación: Segundo lugar con 14 puntos.

3. Gabón (Grupo F)

Situación: Segundo lugar con 19 puntos.

4. Uganda (Grupo G)

Situación: Segundo lugar con 18 puntos.

5. Namibia (Grupo H)

Situación: Segundo lugar con 15 puntos.

6. Madagascar (Grupo I)