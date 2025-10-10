Yegua que tiene 3 años y 10 meses sin correr reaparece este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 20 se realiza este sábado 11 de octubre en el Hipódromo Nacional de Valencia con la presentación de nueve competencias que incluye la Copa Luis Alfredo Wadskier, en distancia de 1.400 metros.

Justamente en la novena competencia es la conocida carrera de los acumulados, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1.100 metros con la presencia de 12 participantes inscritas.

La yegua madura Catira Alexandra (número 2) es una de las competidoras para la última válida del juego de las mayorías, la cual, será montada por el destacado jinete profesional Osis Martínez y se estrena en la cuadra del entrenador Alejandro Ortíz, para los colores del Stud Rebeca.

La nacida y criada en el Haras La Primavera dejó campaña de ocho actuaciones con una victoria en el hipódromo La Rinconada y por tanto hará su reaparición luego de 1.421 días sin correr (tres años y 10 meses) para iniciar su paso por el emblemático óvalo valenciano.

En su última quedó retirada del día 20 de noviembre de 2021 por haber presentado una Claudicación Miembro Anterior Derecho.

Para esta carrera válida del cierre de la jornada sabatina, Catira Alexandra se medirá con yeguas que mantiene buenas actuaciones entre ellas: Deep Love, Enchanted Moon, Matemática, Nice Time, Luna Time, entre otras.

Desde el equipo de redactores de la fuente de Hipismo de Meridiano Web les deseamos mucha suerte a todas las conexiones de la alazana de ocho años Catira Alexandra.