En la primera válida para el 5y6 de Hinava se presenta dos retiros

En horas de la mañana de este viernes 10 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de las plataformas digitales del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) la información de dos ejemplares retirados para la jornada del 5y6 de la reunión número 20.

Ejemplares: R20 Hinava Datos Hípicos

Se trata de El Gran Luis (número 4) y Señor Juan (número 7), pues ambos estaban inscritos para participar en la cuarta carrera, primera válida para el juego del 5y6 valenciano para caballos de tres y más año, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Para el caso de El Gran Luis, contaba con la monta del destacado jinete aprendiz Winder Véliz y la preparación de Edwin Pimentel y se perfilaba como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

En su última competencia logró la victoria el día sábado 27 de septiembre con 1 cuerpo de ventaja.

Por su parte, el alazán de ocho años Señor Juan competía con la conducción de Jhonathan Rivero y la presentación de José Luis García Torres.

Motivo del Retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales de Hinava, la razón del retiro de El Gran Luis fue por presentar Miositis Escapular, mientras que Señor Juan fue retirado por presentar Cólico.

Con estos dos retiros se suman también a los retiros de Tuto Miguel (número 2) en la primera carrera y Money Gram (número 9) en la segunda válida para el juego de las mayorías.