Santa Teresa 1796 presenta su tercera innovación finalizada en barricas de Cacao de Chuao junto al estreno del musical Mamma Mia!

El Consejo, estado Aragua, octubre 2025.- Santa Teresa 1796, el ron súper premium más premiado del mundo, presentó su tercera innovación: Santa Teresa 1796 finalizado en barricas de Cacao de Chuao.

El lanzamiento se realizó este 9 de octubre en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en el marco de una alianza sin precedentes con el estreno del icónico musical Mamma Mia!, que llega a Venezuela gracias a Clas Producciones.

El cacao y el ron fueron los protagonistas de una noche, en la que el origen de Venezuela se conjugó con la innovación y el arte para presentar el nuevo producto del portafolio de Ron Santa Teresa y, a su vez, el musical Mamma Mia! El escenario cobró vida gracias al talento que define a nuestra tierra, creando un momento único en el que cada detalle, desde la elegancia de los trajes de Efraín Mogollón hasta la música de Elisa Vegas, se convirtió en el inicio de un viaje para conectar con lo que nos mueve desde la raíz.

“En Santa Teresa, entendemos la innovación como una forma de honrar nuestras raíces. Tras el éxito de nuestras dos ediciones especiales anteriores, esta noche celebramos la unión de dos expresiones de arte que nacen de la pasión y la excelencia venezolana. Fusionamos la tradición de nuestro triple añejado en Solera con el debut de un espectáculo de talla mundial, para crear una experiencia que quedará marcada en la memoria cultural del país.” afirmó Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Ron Santa Teresa.

Esta nueva edición especial conserva el exclusivo triple añejamiento de Santa Teresa 1796 y añade un paso de maduración adicional. El líquido reposa durante nueve meses en barricas que previamente contuvieron un cold brew de cacao de Chuao cultivado en la Hacienda Santa Teresa.

El resultado es un ron con notas de cata envolventes como nibs de cacao, toques frutales de la cáscara del cacao, naranja confitada y avellanas, combinación que le otorga una complejidad única y un perfil sensorial diseñado para cautivar los paladares más exigentes.

El carácter único de Santa Teresa 1796 finalizado en barricas de Cacao de Chuao lleva la huella de la reconocida maestra chocolatera María Fernanda Di Giacobbe, quien trabajó en conjunto con la maestra ronera, Nancy Duarte en la elección del cacao, su adecuación, procesamiento y el blend final.

La combinación de sus experiencias fue clave para crear un ron auténtico que denota equilibrio, suavidad y elegancia. “El cacao de Chuao posee una finura y una fuerza que se entrelaza perfectamente con el carácter de nuestro triple añejado. Es un ron elegante, complejo, con alma y con artesanía venezolana.

Cada nota cuenta una historia y nos recuerda que la innovación también puede ser un acto de memoria sensorial”, comentó Nancy Duarte, maestra ronera de Ron Santa Teresa. Asimismo, la maestra chocolatera, María Fernanda Di Giacobbe expresó que “El momento en que el ron y el cacao se unen, es como decir: esto es Venezuela”.

Esta innovación se suma a la familia de Santa Teresa 1796, quien también se une a la celebración para destacar su nueva imagen distintiva y moderna, y acompañar al esperado estreno del musical Mamma Mia! en Venezuela, lo que consolida una noche dedicada al talento nacional.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.