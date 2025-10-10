¡Atención! Dos nuevos ejemplares importados dosañeros están por llegar a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana continúa recibiendo ejemplares importados para competir en el hipódromo La Rinconada. Este ingreso constante busca elevar el nivel de las carreras y ofrecer un espectáculo más competitivo a los aficionados.

La Rinconada: Dos nuevos importadas están por llegar

A través de un post publicado por su cuenta de red social X, Javier Farache informó que fueron adquiridos dos potros hijos de More Than Ready de dos años que vendrán a Venezuela para cumplir campaña, como juveniles de dos años o como tresañeros a partir de la próxima campaña.

More Than Ready, fue un semental fundador de sementales de WinStar Farm y uno de los sementales internacionales más influyentes de su época, fue sacrificado la mañana del 26 de agosto 2022 en la granja de Central Kentucky debido a los efectos acumulativos de la vejez.

Fue hijo de Southern Halo en la yegua Woodman's Girl por Woodman, fue un semental excepcional de estatus de élite tanto en el hemisferio norte como en el sur. De un total de 216 ganadores de carreras de grado en todo el mundo, 128 (el 6 % de los potros con nombre en edad de correr) triunfaron en el hemisferio norte y siete fueron aclamados campeones, y 90 (el 5 %) triunfaron en el hemisferio sur, con seis galardonados como campeones.

Uno de los sementales más jóvenes de la historia en alcanzar 100 ganadores de stakes y 1,000 ganadores, More Than Ready fue el semental líder de dos años en Norteamérica en 2010 y el semental líder de dos años en Australia en 2007-08 y nuevamente en 2008-09.

Engendró ganadores de stakes de grado/grupo en 12 países, ganadores de grado/grupo 1 en siete, y tiene más ganadores de tipo negro que cualquier semental norteamericano en la historia con 216. Estaría representado por 12 ganadores de grado 1 en el hemisferio norte y 14 ganadores de grupo 1 en el hemisferio sur.

More Than Ready es el único semental que tuvo un campeón del Premio Eclipse cada año desde 2017 hasta 2020. Además de Roy H., Rushing Fall fue nombrada campeona hembra de césped en 2020, y Uni fue honrada como la campeona hembra de césped de 2019.

An Serafini, en la yegua Gipsy Lore, es uno de sus vástagos más destacado que ha cumplido campaña en Venezuela. An Serafini, a los 2 años, ganó el Clásico Antonio José de Sucre (G1); a los 3 años, el Clásico Gradisco (G2), Copa Sweet Candy, Copa Vittorio Catanese. Además, figuraciones en el Clásico Francisco de Miranda (G2), Clásico Millard Ziadie (G3); a los 4 años, fue segundo en la Copa El Gran Sol, Copa Rafael Branger, y tercero en la Copa El Gran César.

An Serafini, como semental este hijo de More Than Ready, tiene como principales corredores a An Rovi y El Gran Solinero, en campaña actualmente. Además, del corredor y ganador selectivo de Grado, Catire Pedro.