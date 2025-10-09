La comedia llega a Venezuela con Andrés López y su show “La Pelota de Letras”

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido comediante colombiano Andrés López volverá a reencontrarse con el público venezolano el próximo 23 de octubre con su emblemático espectáculo “La Pelota de Letras”.

Esta obra que se ha convertido en un clásico del stand-up latinoamericano por su capacidad de retratar con humor la vida cotidiana de varias generaciones estará disponible para todo el público en el Centro Cultural Chacao.

“La Pelota de Letras” promete arrancar carcajadas con la más reciente versión de su monólogo. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del teatro y a través de la página web TuEntradaWeb.com.

Un éxito en la comedia

Con más de dos décadas de trayectoria en la comedia, Andrés López es considerado un pionero del stand-up en Colombia.Su estilo combina observación social, humor familiar y referencias culturales que logran conectar con públicos de todas las edades.

“La Pelota de Letras”, que lo llevó a recorrer escenarios de América y Europa, se ha posicionado como uno de los espectáculos más exitosos del género en español, convirtiéndose en una referencia obligada en la historia del humor latinoamericano.

El comediante no se presentaba en Venezuela desde diciembre de 2022, cuando ofreció dos funciones en el Teatro Santa Rosa de Lima, ambas con localidades agotadas.

Precio de las entradas