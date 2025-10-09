Magallanes no contará con este super prospecto para la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves se desarrolló con total normalidad en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde los Navegantes del Magallanes continúan afinando detalles de cara al inicio de la temporada 2025-2026. De hecho, hay que destacar que el grupo recibió la incorporación de un brazo importante como el de Wilking Rodríguez.

Sin embargo, no todo fue alegría y buenas noticias en el seno de la organización. Y es que a la par de los entrenamientos, también se confirmó la sensible baja de uno de los prospectos que más ilusión estaba generando en la afición carabobeña con su posible debut: Jhostynxon García.

Sin permiso para debutar con Magallanes

Según informó la periodista Georgeny Pérez a través de sus redes sociales, el joven jardinero no recibió el permiso de las Medias Rojas de Boston para venir a Venezuela y participar en el torneo criollo con la Nave.

"Quería jugar esta temporada y que mis padres me vieran jugar por primera vez, pero lastimosamente no me dieron el permiso. Les deseo mucha suerte esta temporada y espero poder jugar pronto", comentó el oriundo de Apure.

Jhostynxon García debutó este año en la MLB y al final participó en cinco compromisos con el primer equipo de Boston. En siete visitas al plato conectó un imparable (doble), recibió dos bases por bolas y se ponchó en cinco ocasiones.

El resto de su campaña se desarrolló en las sucursales Doble-A y Triple-A. Su promedio fue de .267 con 116 indiscutibles, 17 dobles, cuatro triples, 21 jonrones, 75 carreras impulsadas, 79 anotadas, siete bases robadas, y .810 de OPS tras 114 encuentros.