¡Debut para enmarcar! Jhostynxon García es el pelotero nativo del país número 500 en jugar en la MLB (+detalles)

La historia del beisbol venezolano sigue creciendo y este viernes, 22 de agosto, quedará guardado en los libros de récords como el día donde debutó el pelotero nativo del país número 500 en las Grandes Ligas.

Este prometedor jugador, se trata del joven Jhostynxon García, quien se ganó su llamado, luego de una grandiosa campaña en la filial de los Medias Rojas de Boston y sus primeros pasos, están siendo nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York.

¿Por qué Jhostynxon García es el pelotero nativo del país número 500 en la MLB?

Bien se sabe, que ya Venezuela había superado la barrera de los 500 debutantes en la gran carpa, de hecho, el más reciente había sido Máximo Acosta, quien fue el 504 en total.

Sin embargo, hay casos de hombres que son nacionalizados, pero no nacieron acá, por ejemplo Jesús Luzardo, uno de los últimos con esa particularidad. Por ende, García se cataloga como el jugador 500 que nació en Venezuela y que realizó su debut en el "Big Show", un número sumamente especial en lo que a registro histórico se refiere.

¿Cómo le está yendo a Jhostynxon García en su debut?

"The Password" fue alineado como quinto bate y jardinero derecho, saliendo por primera vez al terreno en defensa en la baja de la primera entrada. En su primera aparición al plato (segundo inning), Jhostynxon fue retirado.

Jhostynxon García y su rápida evolución:

Un dato no menor y que deja en evidencia la rápida evolución de García, es que se convirtió en el primer jugador de las firmas internacionales de Boston en la clase 2019-2020 en debutar en las Grandes Ligas, según Francis Romero.

Sin duda alguna, las expectativas de esta organización son bastante altas con el prospecto que pertenece a los Navegantes del Magallanes en la LVBP y su trabajo es responder , para mantenerse jugando, al menos, hasta que regresé Wilyer Abreu.