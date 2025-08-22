¡Debuta "La Contraseña"! Jhostynxon García se estrena como titular ante los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el día más esperado para Jhostynxon García. Luego de ser subido este jueves 21 de agosto al equipo grande de los Medias Rojas de Boston, este viernes 22 el venezolano alineará como jardinero central y quinto bate del lineup de los patirrojos, para el segundo choque de la serie de cuatro compromisos ante los Yankees de Nueva York.

El jardinero criollo ha tenido una temporada realmente sensacional en Ligas Menores, lo que sin duda llamó la atención del manager Alex Cora. En 99 juegos entre Doble A y Triple A, bateó para .289/.363/.512/.875, con 20 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas, números que hablan de su enorme talento con el madero, que por supuesto no ha pasado desapercibido.

Historia pura

En el momento en el que Jhostynxon García pise el terreno de juego, se convertirá en el primer jugador nacido en el Estado Apure en debutar en el beisbol de las Grandes Ligas, lo que le asegura un cupo eterno en los libros de historia del beisbol venezolano.

Además, "La Contraseña" será también el tercer jugador nacido en nuestro país en tener el honor de debutar en Las Mayores en una serie entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, algo que solo habían hecho Carlos Quintana (1988, con Boston) y Jesús Montero (2011, con Nueva York).

Sin duda, este viernes 22 de agosto será un día inolvidable para Jhostynxon García, quien no solo cumplirá el mayor sueño que tiene todo pelotero, sino que además escribirá su nombre dentro de la extensa e ilustre historia del beisbol criollo.

Lineup de Boston vs Yankees (22 de agosto de 2025):