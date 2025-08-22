MLB: Yordan Álvarez reaparece en Ligas Menores con señales alentadoras

Yordan Álvarez ha estado lesionado en gran parte de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El cubano está en pleno proceso de rehabilitación con Corpus Christi en Doble A. Una señal de que está recuperando su ritmo de competición para volver a la disciplina de Astros de Houston.
NOTAS RELACIONADAS
Álvarez está bateando .625 en 2 juegos con Corpus Christi en Doble A. Registra 8 turnos, 2 anotadas, 5 hits, 3 dobles, 1 impulsada y 1 boleto. Poco a poco está recuperando su ritmo de competición para ayudar en el tramo final del año a Houston en su objetivo de llegar a octubre.
Con salud Yordan es uno de los bateadores más poderosos de la organización de Astros. Mantenerlo en la alineación es sinónimo de una ofensiva más equilibrada y contar con un bateador que puede hacer el trabajo pequeño o dar la campanada contra cualquier lanzador.
La influencia de Yordan Álvarez en postemporada para Astros
Yordan Álvarez tiene un nivel especial durante el mes de octubre en Grandes Ligas. El cubano se ha transformado en una termómetro emocional y productivo para la organización. Con un OPS de .944 en 60 juegos, no es solo parte de una estadística es un testimonio de su nivel.
El poder siempre lo va a tener, pero lo importante es que se transforma en un referente con sus batazos. Esto gracias asu .294 de promedio con .393 de OBP, donde castiga, pero además, construye una intimidación para los lanzadores rivales.
Números de Yordán Álvarez en postemporada en su carrera
- 60 juegos, 214 turnos, 39 anotadas, 63 hits, 13 dobles, 3 triples, 12 jonrones, 41 impulsadas, 31 boletos, 69 ponches, .294 promedio, .393 OBP, .551 SLG, .944 OPS