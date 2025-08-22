Astros de Houston refeurzan su bullpen con este veterano relevista (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston lideran actualmente su división en la temporada 2025 de Grandes Ligas, pero tiene un problema que resolver en su bulpen en esta recta final de la ronda regular y también para Playoffs. El equipo de la Liga Americana recientemente firmó al veterano Craig Kimbrel, quien jugó este año con Bravos de Atlanta.

Con 37 años y 16 años de experiencia, este relevista derecho llega al combinado dirigido por Joe Espada en busca de hacerse con un lugar en el bullpen.

Craig Kimbrel con rumbo a una nuevo reto en su carrera

El experimentado cerrador Craig Kimbrel continuará su trayectoria en las Grandes Ligas tras llegar a un acuerdo con los Astros de Houston, según informó ESPN. El movimiento, reportado inicialmente por el periodista Jeff Passan, refuerza el bullpen del equipo texano con uno de los relevistas más dominantes de la última década en MLB.

Kimbrel, de 36 años, ha construido una carrera destacada con múltiples apariciones en el Juego de Estrellas, un anillo de Serie Mundial y más de 400 salvamentos. Aunque en los últimos años su rendimiento ha mostrado altibajos, su experiencia y capacidad para trabajar en situaciones de presión lo convierten en una pieza valiosa para un conjunto que busca mantenerse como contendiente en la Liga Americana.

Para los Astros, la incorporación del lanzador derecho llega en un momento clave, ya que el equipo busca profundidad en el bullpen de cara a una exigente temporada. Su presencia no solo aporta seguridad en la novena entrada, sino también liderazgo y veteranía en un grupo de lanzadores jóvenes que ahora contará con uno de los relevistas más reconocidos en la historia reciente de las Grandes Ligas.

En su carrera, Craig Kimbrel tiene 56 victorias, 47 derrotas, efectividad de 2.59, 440 salvados y 1.266 ponches.