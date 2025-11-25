Estos son los capitanes ya confirmados a falta de 99 días para el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Comenzó la cuenta regresiva, cuando faltan 99 días, para que comience el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y ante la confirmación del capitán de Venezuela, es importante chequear que otras novenas ya tienen a su líder de campo.

Hasta este momento, no muchas selecciones dieron a conocer a su capitán, sin embargo, se espera conocer a un número mayor a cinco antes de culminar el año 2025.

Venezuela confirma a Salvador Pérez:

Una de las novenas que dio a conocer al hombre que tendrá cierta autoridad entre los jugadores, es justamente la venezolana, quienes terminaron decidiéndose entre grandes nombres, como el de: Ronald Acuña Jr., José Altuve y Salvador Pérez.

Finalmente, fue "Salvy" quien fue nombrado este lunes, 24 de noviembre, oficialmente capitán de la escuadra criolla en la nueva edición del evento internacional, en el que la selección tratará de hacer historia.

Estás son las selecciones que ya confirmaron a su capitán:

Puerto Rico: Francisco Lindor

Estados Unidos: Aaron Judge

Venezuela: Salvador Pérez.

Evidentemente, estos son pocos nombres, debido a que todavía faltan 17 franquicias por escoger a su líder, no obstante, esto simplemente habla de que no se trata de escoger un nombre al azar, sino que la gerencia debe asegurarse de que esa persona tenga el carácter necesario, para impartir ese rol en el clubhouse.