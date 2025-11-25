Alí Castillo y el atributo que lo ayuda a estar constantemente en circulación

Suscríbete a nuestros canales

Un bateador como Alí Castillo es alguien que cualquier novena desearía tener en su roster y eso se debe a que cuenta con múltiples herramientas que lo hacen sobresalir, principalmente su capacidad de poner la pelota en juego.

El experimentando infielder está entre los peloteros activos con más indiscutibles de por vida y eso deja en evidencia su constancia detrás del plato.

Alí Castillo y su capacidad de hacer contacto:

Por muchos atributos que tenga, no hay uno mayor que su capacidad, para hacer contacto y es que aunque sea un primer bate natural, Alí Castillo generalmente es un bateador agresivo, algo que le ha servido a lo largo de su trayectoria.

Especialmente, eso lo ha ayudado en el presente campeonato, en el cual suma apenas cinco ponches en un total de 97 apariciones al plato, siendo el mejor de la Liga en ese aspecto.

De hecho, este derecho es actualmente el cuarto mejor promedio de la Liga con un average de .361, producto de 35 imparables.

Otros bateadores que tienen pocos ponches:

Otro de los peloteros que tiene una gran capacidad de hacer contacto con la bola, es José Peraza, quien se ha ponchado en seis ocasiones esta campaña en 85 turnos.

Asimismo, hay dos jugadores de Bravos de Margarita que tampoco son de abanicar con tanta frecuencia. Estos son Carlos Pérez (8) y Breivic Valera (8), ambos siendo retirados por la vía de los strikes en ocho oportunidades.