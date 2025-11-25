Acusan a Alejandro Fernández de estar pasado de copas en un concierto

Suscríbete a nuestros canales

‘El Potrillo’, Alejandro Fernández se encuentran en medio de una polémica luego de que asistentes a su concierto en Querétaro lo acusaran de estar pasado de copas mientras cantaba.

Durante el fin de semana, el intérprete se presentó en el palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, cuando de pronto tuvo que detener parte de su intervención por motivos desconocidos.

En videos captados por el público se ve a Alejandro Fernández con un gesto de querer vomitar y sus ojos idos de sí mismo, tras un breve momento emitió sus primeras palabras y el show continuó como si nada.

‘El Potrillo’ borracho durante concierto

Con la viralización del material audiovisual, asistente del concierto y usuarios en redes sociales han cuestionado el comportamiento errático del cantante, acusándolo de estar “borracho” en su actuación.

“Alejandro Fernández ebrio en pleno concierto, wow difícil de creer”, “Que mal ejemplo para todos”, “Se ve que se tomó hasta la presión”, “No debería de subir a cantar en ese estado, vergonzoso”, fueron algunos de los comentarios en línea.

A pesar de los señalamientos en contra de Fernández, su equipo de trabajo no ha salido a desmentir las aseveraciones.

Problemas con el alcohol

Esta no sería la primera vez que Alejandro Fernández es acusado de estar pasado de copa. En 2023 durante su gira “De Rey a Rey”, se evidenció que el intérprete estuvo desorientado en escenario y olvidó varias de sus letras, muchos asociaron este inconveniente con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Posteriormente, en su actuación en el Festival de Viña del Mar en Chile generó debate sobre sus excesos, un tema que el artista abordó posteriormente en entrevistas, mencionando que “tenía rato sin beber alcohol”.