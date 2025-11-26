David Rodríguez protagoniza este cambio en la Liga Mexicana de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Aunque apenas se está disputando la mitad de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), algunos equipos del verano se comenzaron a mover y en la Liga Mexicana de Beisbol, ocurrió un cambio reciente que involucra al venezolano David Rodríguez.

El primera base de los Tigres de Aragua en la pelota criolla, ya ha disputado dos campañas en México dejando buenos números en los tres conjuntos que ha visto acción.

David Rodríguez es cambiado de equipo en México:

De acuerdo a información del medio "Beisbol Puro", Rodríguez pasó a los Pericos de Puebla, en un canje por el lanzador dominicano Ángel Sánchez, quien pasó a El Águila de Veracruz, novena en la que jugó el derecho venezolano durante el 2025.

Aunado a eso, la franquicia de Puebla también se hizo con los servicios del lanzador derecho Nomar Rojas, otro criollo que actualmente está lanzando con las Águilas del Zulia en la LVBP.

David Rodríguez dejó estos números en la la zafra 2025 en la LMB:

David viene de tener un buen rendimiento en la temporada anterior, en la cual bateó para .296, además de conectar 17 vuelacercas y empujar 62 carreras, siendo una pieza que encaja perfectamente en la parte media de cualquier alineación.

Mientras, que actualmente con Tigres, exhibe un promedio de .316, producto de 36 incogibles, un cuadrangular, siete dobles, 16 rayitas traídas al plato y 19 anotadas. Aunado a eso, alcanzó el centenar de extrabases (100) en su carrera recientemente.