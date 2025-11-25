MLB: ¿Luisangel Acuña se queda sin espacio en los Mets con la llegada de Marcus Semien?

Suscríbete a nuestros canales

New York Mets protagonizaron el primer gran intercambio en la actual temporada baja, luego de protagonizar un canje con los Rangers de Texas, donde Marcus Semien pasa a los metropolitanos por Brandon Nimmo. Este movimientos podría comprometer las aspiraciones de Luisangel Acuña de ver acción en la venidera edición de MLB.

El utility viene de un año complicado en las Grandes Ligas, donde no logró establecerse como pelotero de todos los días. Además de eso, el nativo de La Sabana tampoco pudo evitar el decepcionante cierre de campaña que tuvieron los metropolitanos, quedando fuera de la Postemporada en la última fecha.

Pese a que es un campocorto natural, su presencia en esta posición es prácticamente inexistente, tomando en cuenta que ese lugar le pertenece a Francisco Lindor. Ahora con la llegada de Semien, las opciones de ver al pelotero venezolano como camarero se disminuyen, ya que la figura estadounidense viene de ganar el Guante de Oro en la intermedia en la Liga Americana y es el gran candidato a adueñarse de ese puesto de cara próxima campaña con los Mets.

Luisangel Acuña se queda sin espacio en los Mets

El nativo de La Sabana tendría como última opción de permanecer con la organización de Queens en los jardines. De hecho, el equipo de Carlos Mendoza pidió más tiempo de juego como patrullero central en la actual participación con Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), de acuerdo con la información de José "Chato" Yépez, gerente deportivo de Cardenales de Lara.

Aunque solo ha jugado tres innings como guardabosque en su corta trayectoria en Las Mayores, la novena de Nueva York tendría en los planes a Acuña en las praderas. Sin embargo, 'La Presión' deberá mejorar sus registros ofensivos si quiere establecerse como jugador de todos los días en MLB, después de batear apenas para .234, ocho impulsadas, 41 hits, 30 anotadas, 16 bases robadas y un OPS de .567 en 95 juegos en la pasada campaña.