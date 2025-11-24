MLB: Venezolano Yohel Pozo cerca de volver a firmar con este equipo

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de San Luis están cerca de volver a firmar a Yohel Pozo en un contrato de ligas menores que lo dejaría fuera del roster de 40 jugadores; su rol sería pelear por el puesto de tercer receptor y bateador emergente, aportando profundidad y experiencia al equipo.

La noticia de que los pájaros rojos están a punto de recontratar al careta venezolano llega después de que el receptor eligiera la agencia libre la semana pasada, una decisión que sorprendió a algunos por su reciente protagonismo y vínculo con la organización.

Detalles del acuerdo

Un acuerdo de este tipo suele implicar que el jugador tendrá que ganarse el ascenso en el spring training o mediante rendimiento en Triple A; no ocupa plaza en el roster de 40, lo que da flexibilidad al equipo para gestionar opciones y lesiones. Para los Cardenales, la reincorporación de Pozo representa una apuesta de bajo riesgo con potencial de alta recompensa: profundidad defensiva, capacidad como bateador emergente y experiencia en Grandes Ligas.

El criollo ha sido valorado por su ética de trabajo y su conexión con el clubhouse; esta temporada fue reconocido por sus compañeros con el Darryl Kile Award, un galardón interno que subraya su liderazgo y compromiso.

Pozo ha mostrado capacidad para contribuir tanto en Grandes Ligas como en Triple A; sus registros en MiLB y su paso por la MLB reflejan un perfil de receptor con poder ocasional y promedio moderado, útil como bateador emergente y respaldo defensivo.

En 2025 dejó línea ofensiva de .231/.262/.375/.637 en 67 juegos con cinco cuadrangulares y 19 empujadas.