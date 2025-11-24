MLB: Yankees ofrecen contrato de ligas menores a este dominicano

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York acordaron un contrato de ligas menores con el derecho Yerry Rodríguez, un acuerdo de dos años que busca añadir potencia y profundidad al sistema de relevistas del equipo mientras el lanzador completa su rehabilitación tras una cirugía de Tommy John.

Rodríguez, de 28 años, es un lanzador de alta velocidad cuya recta promedia 96.7 mph en las apariciones mayores, complementada por un slider en torno a 84 mph y un cambio menos utilizado cerca de 86.3 mph. En MLB ha sumado apenas 36.1 entradas repartidas entre Rangers y Azulejos, con una efectividad elevada de 8.17 y problemas evidentes con boletos y jonrones permitidos.

Rendimiento en Triple A y en MLB

En contraste con su paso por las Grandes Ligas, Rodríguez exhibe una línea más sólida en las menores: 3.56 de efectividad en partes de ocho temporadas y una tasa de ponches cercana al 28%, con un 28.3% en Triple A en sus más recientes actuaciones. Sus números muestran capacidad para dominar en niveles menores, aunque también registra un aumento en la tasa de bases por bolas en Triple A (alrededor del 12%).

Rodríguez se sometió a la cirugía de Tommy John durante la pretemporada como invitado sin roster con los Piratas y no lanzó la pasada campaña; su objetivo es regresar a mediados de la próxima temporada tras completar la rehabilitación. Por ese motivo no competirá por un puesto en el Opening Day, sino que su incorporación al bullpen de Grandes Ligas dependerá de su progreso en la rehabilitación y de una exitosa asignación de rehabilitación en las menores.

¿Qué aporta y cuáles son las limitaciones?

Para los Yankees, la contratación representa una apuesta por la velocidad. Un brazo que puede tocar las altas velocidades y generar swings fallidos, pero con historial de control irregular y una muestra limitada en MLB.

Un factor clave es que Yerry Rodríguez está fuera de opciones de ligas menores, lo que complica su manejo si los Yankees deciden promoverlo: cualquier ascenso implicaría exponerlo a waivers si quisieran regresarlo a las menores. Si su rehabilitación falla o su rendimiento no convence, lo más probable es que permanezca como backup en Triple A y vuelva a competir por un cupo en la primavera de 2027.