MLB: Yohel Pozo firma nuevo contrato en las Grandes Ligas

Los Cardenales de San Luis oficializaron el regreso de Yohel Pozo apenas tres días después de que el venezolano quedara en libertad. El club le ofreció un contrato de un año y de Grandes Ligas, convencido del peso que tuvo su energía y disciplina en un clubhouse que lo considera uno de sus jugadores más queridos.

Sus números en 2025

Pozo terminó empatado en el segundo lugar de las Mayores en impulsadas como emergente, con siete, y dejó una línea de .231 con cinco jonrones y 19 remolcadas en 67 juegos. Desde la banca aportó seis hits clave, incluidos dos dobles y un cuadrangular de oro en Wrigley Field.

El impacto de Yohel Pozo fue inmediato desde abril, cuando subió al equipo grande por la lesión de Iván Herrera. En su primer juego con San Luis conectó un jonrón que marcó el inicio de una temporada llena de momentos oportunos.

La organización destacó además su resiliencia personal, que lo llevó a convertirse en una de las historias más inspiradoras del béisbol en 2025 y a ganar el Premio Darryl Kile por su carácter y compromiso dentro del equipo.