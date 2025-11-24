MLB: Eliéser Hernández apunta a regresar a las Grandes Ligas con los Bravos

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta han firmado al lanzador derecho Elieser Hernández con un contrato de ligas menores que incluye invitación al Spring Training. La decisión representa una jugada calculada de bajo riesgo para una organización que busca reforzar su profundidad en el pitcheo de cara a la próxima temporada. Hernández, de 30 años, llega con experiencia en Grandes Ligas y un recorrido internacional que lo convierte en un perfil interesante para el cuerpo técnico.

Trayectoria en MLB

Desde su debut en 2018, Hernández ha acumulado 99 apariciones en las Mayores, 49 de ellas como abridor. Su efectividad de 5.10 en 303.1 entradas refleja altibajos, pero también la capacidad de mantenerse en el máximo nivel durante varios años. Su paso por los Marlins de Miami fue el más prolongado, donde mostró destellos de calidad, especialmente con su slider y su control en tramos específicos.

Experiencia internacional

Tras su etapa en MLB, Hernández decidió probar suerte en la KBO con los LG Twins de Corea del Sur, donde permaneció dos temporadas. Esa experiencia le permitió ajustar mecánicas y enfrentar un estilo de juego distinto, caracterizado por mayor disciplina en el contacto y un enfoque diferente. En 2024 regresó al sistema de los Azulejos de Toronto, cerrando el año en Triple A, lo que le abrió nuevamente la puerta a una oportunidad en Estados Unidos.

Profundidad en el pitcheo

Atlanta cuenta con una rotación sólida, pero como toda organización competitiva necesita brazos adicionales para enfrentar las exigencias de una temporada de 162 juegos. Hernández no llega como estrella, sino como una pieza que puede aportar en situaciones específicas, ya sea como abridor ocasional o relevista largo. Su versatilidad es un valor agregado.

El contrato de ligas menores con invitación al Spring Training significa que los Bravos no comprometen recursos importantes. Si Hernández logra convencer en pretemporada, podría ganarse un lugar en el roster. Si no, la organización mantiene intacta su estructura sin pérdidas relevantes.

El reto de Hernández en Atlanta

Para consolidarse, Hernández deberá mejorar su consistencia. Su principal desafío será reducir la cantidad de cuadrangulares permitidos y mantener el control en entradas largas. El cuerpo técnico de los Bravos es reconocido por potenciar lanzadores con talento latente, lo que podría jugar a su favor.