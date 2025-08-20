Bates en silencio: Astros suman esta racha negativa en los últimos juegos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los Astros de Houston están liderando su división actualmente en la temporada 2025 de Grandes Ligas, en los últimos compromisos no viven el mejor momento y sin duda es motivo de preocupación. El equipo dirigido por Joe Espada no puede confiarse, tomando en cuenta que tienen a los Marineros de Seattle respirandoles de cerca, a diferencia de 1.5 juegos.

Esta franquicia del Oeste de la Liga Americana año tras año figura como uno de los favoritos a alcanzar la Serie Mundial y este 2025 no es la excepción, tomando en cuenta el roster de peloteros con el que cuentan. Sin embargo, actualmente tienen una racha de tres derrotas consecutivas, algo que claramente debe generar preocupación en el equipo y fanáticos.

Mala racha y récord negativo para los Astros

Los Astros atraviesan uno de los momentos más complicados de su temporada. En sus últimos tres juegos no han podido anotar una sola carrera, quedándose en blanco de manera consecutiva y dejando en evidencia una preocupante sequía ofensiva. La falta de producción con el bate contrasta con la expectativa que siempre rodea a un equipo acostumbrado a estar en la élite de la Liga Americana.

El panorama se agrava al revisar su rendimiento desde el receso del Juego de Estrellas, donde acumulan marca negativa de 13-17. Este bajón ha frenado sus aspiraciones de acercarse a la cima de su división y ha encendido las alarmas en la afición, que esperaba un cierre fuerte en la segunda mitad de la campaña. La inconsistencia con el madero y la poca respuesta en momentos clave han sido factores decisivos en esta caída.

Además, en sus últimos 10 compromisos, Houston apenas ha conseguido tres victorias contra siete derrotas, un reflejo claro de que el problema no es pasajero. La ofensiva necesita reaccionar de inmediato si los Astros quieren mantenerse en el liderato de la División y en la pelea por los Playoffs, ya que cada juego perdido en este tramo final puede costar muy caro en una división cada vez más disputada.

La franquicia de Houston cuenta con un roster de primer nivel y sin duda deberán hacer los ajustes necesarios, para salir de esta mala racha y seguir encaminados a una nueva Postemporada. Este miércoles 20 de agosto intentará conseguir ante los Tigres de Detroit su primera victoria desde el pasado sábado 16.