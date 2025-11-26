MLB: ¿Astros piensan en Sandy Alcántara para reemplazar a Framber Valdez?

Suscríbete a nuestros canales

Hay varios rumores que involucran a Astros de Houston en un movimiento por Sandy Alcántara en 2026. La idea es reemplazar a su as de rotación Framber Valdez por un pelotero que ganó el Cy Young en 2022 y cuenta con un repertorio importante para ser líder en 2026.

Sandy Alcántara es un perfil que gusta mucho en Houston por desempeño, durabilidad, poder y control contractual. Todo en un perfil de alto riesgo, pero con una recompensa alta si todo encaja de buena manera en la filosofía de Astros. Esto lo convierte en una posibilidad real para la rotación en 2026.

Alcántara tiene contrato hasta 2027 (opción de club) y sería agente libre en 2028 con 32 años. Restán 38 millones de un contrato de 56, firmado en 2022; esto le da tranquilidad al equipo de afrontar un movimiento y esperar que sea positivo o dejarlo libre en 2027 y evitar más dinero pendiente.

Sandy Alcántara y su carrera con Marlins de Miami

Sandy Alcántara llegó a los Marlins de Miami en 2018 y rápidamente se convirtió en el rostro de la rotación. Su estilo de lanzador duradero, capaz de acumular entradas y sostener al equipo en partidos largos, lo consolidó como líder silencioso en un club poco competitivo.

El punto más alto de su carrera en Miami llegó en 2022, cuando fue reconocido con el premio Cy Young de la Liga Nacional. Esa campaña lo mostró como un abridor dominante, capaz de combinar potencia y control; además de marcar diferencia en cada salida como as dominante.

Tras esa cima, Alcántara enfrentó altibajos con lesiones y cierta irregularidad, pero siguió siendo referencia en la rotación de los Marlins. Su presencia ofreció estabilidad, experiencia y un brazo confiable para sacar outs. Sin embargo, no todas las campañas fueron positivas para el equipo.

Números de Sandy Alcántara en Marlins de Miami

Sandy Alcántara ha jugado la mayor parte de su carrera en Marlins de Miami. En Cardenales de San Luis donde debutó solo disputó 8 juegos y ninguno fue como parte de la rotación. En Miami alcanzó el estatus de abridor y as de rotación en un equipo fuerte para la postemporada.

Números de Alcántara con Marlins de Miami:

- 169 juegos, 169 aperturas, 52-67, 3.64 efectividad, 1067.0 entradas, 925 hits, 432 carreras limpias, 111 jonrones, 324 boletos, 921 ponches, 1.17 WHIP