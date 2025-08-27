MLB

Sandy Alcántara se reencuentra con su mejor versión en Miami(+estadísticas)

El serpentinero dominicano tuvo una apertura de calidad el pasado martes pero no se apuntó la victoria

Por Ricardo Rodríguez
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 11:32 am
Sandy Alcántara se reencuentra con su mejor versión en Miami(+estadísticas)
Sandy Alcántara. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Pese a no contar con el factor suerte de su lado, Sandy Alcántara se ha reencontrado con su dominio en la lomita y ha sido una pieza vital en la rotación de Marlins de Miami.

NOTAS RELACIONADAS

Gracias a esto, en una temporada con menos altas que bajas, el dominicano ha recordado a la afición de Florida por qué fue capaz de conquistar el Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

El pasado martes, dio una nueva muestra de talento, cuando lanzó 7 entradas completas de apenas 3 hits, 2 carreras, par de boletos, 7 ponches y 104 pitcheos ante Bravos de Atlanta.

Aún así, el relevo de su equipo fue duramente golpeado tras un rally de 9 carreras en el noveno episodio, cayendo finalmente los locales 11-2 en el LoanDepot Park.

Una gran racha en la lomita

Cabe destacar que, en sus últimos 3 encuentros, el oriundo de Azua hilvana tres salidas de calidad. De hecho, en 20 innings lanzados solo permitió 4 rayitas y concedió 4 bases por bolas, asimismo concedió 10 imparables y ponchó a 23 rivales.

De hecho, justo antes de iniciar esta racha, el 9 de agosto tuvo una salida compleja ante Bravos, en la que fue castigado con 7 inatrapables, 5 carreras (todas limpias), par de cuadrangulares y 4 boletos.

Asimismo, en lo que va de temporada mantiene la más alta efectividad de su carrera, con un porcentaje de 5.87 rayitas limpias concedidas. Esto, producto de 139 imparables, 92 carreras permitidas (limpias), aunque suma 113 abanicados en el 2025.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup
Miércoles 27 de Agosto de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
MLB