Sandy Alcántara se reencuentra con su mejor versión en Miami(+estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

Pese a no contar con el factor suerte de su lado, Sandy Alcántara se ha reencontrado con su dominio en la lomita y ha sido una pieza vital en la rotación de Marlins de Miami.

Gracias a esto, en una temporada con menos altas que bajas, el dominicano ha recordado a la afición de Florida por qué fue capaz de conquistar el Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

El pasado martes, dio una nueva muestra de talento, cuando lanzó 7 entradas completas de apenas 3 hits, 2 carreras, par de boletos, 7 ponches y 104 pitcheos ante Bravos de Atlanta.

Aún así, el relevo de su equipo fue duramente golpeado tras un rally de 9 carreras en el noveno episodio, cayendo finalmente los locales 11-2 en el LoanDepot Park.

Una gran racha en la lomita

Cabe destacar que, en sus últimos 3 encuentros, el oriundo de Azua hilvana tres salidas de calidad. De hecho, en 20 innings lanzados solo permitió 4 rayitas y concedió 4 bases por bolas, asimismo concedió 10 imparables y ponchó a 23 rivales.

De hecho, justo antes de iniciar esta racha, el 9 de agosto tuvo una salida compleja ante Bravos, en la que fue castigado con 7 inatrapables, 5 carreras (todas limpias), par de cuadrangulares y 4 boletos.

Asimismo, en lo que va de temporada mantiene la más alta efectividad de su carrera, con un porcentaje de 5.87 rayitas limpias concedidas. Esto, producto de 139 imparables, 92 carreras permitidas (limpias), aunque suma 113 abanicados en el 2025.