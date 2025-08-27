Sandy Alcántara logra importante hito en su carrera, pero Miami pierde (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, logró un importante hito en su carrera en la apertura de este miércoles ante los Bravos de Atlanta. Encuentro que se disputó en el LoanDepot Park de Florida ante 8.576 aficionados.

En la parte alta de la sexta entrada, Alcántara se enfrentaba al jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., quien recibiría el quinto ponche de la noche en la cuenta del derecho y el número 900 de su carrera.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió tres imparables, dos carreras limpias, otorgó dos boletos y ponchó a siete. Durante su actuación, Alcántara realizó 104 pitcheos, 72 de ellos en la zona de strike y 32 malos.

El diestro utilizó su curva en 29 oportunidades, 26 veces el cambio de velocidad, 24 veces el sinker, 17 rectas y ocho slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 83 y las 99 millas por hora.

Los números de Alcántara

En 26 aperturas, Sandy Alcántara tiene registro de siete victorias y 11 derrotas con 5.87 de efectividad, ha permitido 139 hits, 92 carreras limpias, 17 cuadrangulares, otorgado 51 boletos y ponchado a 113 rivales.

Su anterior salida, ante los Cardenales de San Luis, el ganador del premio Cy Young, trabajó por espacio de siete episodios, permitió cinco hits, una carrera, otorgó un boleto y ponchó a nueve; se llevó la victoria.