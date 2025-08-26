¿Justa? Esta es la suspensión que recibió Willson Contreras tras altercado con el umpire Derek Thomas (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras protagonizó una lamentable acción en la jornada de este lunes, cuando fue expulsado en el choque contra los Piratas de Pittsburgh, mostrando una actitud poco ejemplar y por lo tanto, recientemente se dio a conocer la suspensión que debe cumplir el primera base venezolano.

A pesar de que el mayor de los hermanos Contreras dio su punto de vista hoy sobre este suceso y se disculpó, igualmente no pude evitar que el castigó sea su ausencia durante varios encuentros, en un momento importante de la temporada.

¿Cuánto tiempo estará suspendido Willson Contreras?

De acuerdo a la información oficial, Willson estará exactamente fuera de acción por seis choques, lo que quieren decir que se perderá lo que resta de semana.

El venezolano no será parte del lineup por los tres compromisos que restan ante Pittsburgh e igualmente no podrá jugar la serie de tres contra los Rojos de Cincinnati, el rival directo actualmente de San Luis y podrá regresar el próximo lunes 1 de septiembre ante los Atléticos de Oakland.

¿Por qué los suspendieron?

Willson se encontraba bateando con un corredor en la inicial en la parte baja del séptimo capítulo ante el derecho Yohan Ramírez, quien lo ponchó parado y posteriormente, el criollo se frustró contra el principal, afectando incluso a miembros de su novena.

El derecho estaba disgustado por una sentencia anterior del árbitro Derek Thomas y cuando tomó rumbo hacia su dugout, le dijo algo que posteriormente provocó su expulsión.

En medio del intercambio de palabras Contreras se enfureció al punto de encarar fuertemente a este umpire, de hecho, salieron varios coaches, para poder contenerlo y cuando uno de ellos lo llevaba nuevamente a la cueva, Willson se volteó y lanzó su bate.

Lo que probablemente, él (Willson) no esperaba, era que quien venía detrás era un miembro de su staff y le estrelló el madero. No obstante, la frustración no terminó allí, motivado a que posteriormente el venezolano lanzó un pote de golosinas que tenía el equipo en el clubhouse hacia el campo,